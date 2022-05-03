Черный дым и ужас "Азовстали": С чем столкнулись разведчики на промзоне, где засели нацисты

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин поработал с разведчиками на периметре «Азовстали»
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Эвакуацию с «Азовстали» удерживаемых украинскими боевиками мирных буквально вымучивают. Всю последнюю неделю шли изнурительные переговоры с толпой крыс, загнанных в угол. Понять желания нацистов было не мудрено: сесть в комфортабельные автобусы с оружием и заложниками и по заветам Шамиля Басаева отчалить в Неньку. Они даже слово придумали красивое, понятное мировому сообществу: «релокация». Разумеется, наши такие предложения отвергали, но крыша у нацистов оказалась что надо – ООН и Международный красный крест. Бросив все свои гуманитарные дела, эти организации тут же поспешили на «Азовсталь» - вызволять своих. Так это смотрится со стороны после восьми лет избиения Донбасса.
Спасти удалось не так уж много людей – примерно 120 человек. Из них добрая часть вышла «самоходом». Как рассказывал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, к прячущимся в подвале мирным просто зашел какой-то азовстальский сиделец в военной форме и сказал: «всем спасибо, все свободны». Еще одну группу «востоковцы» обнаружили случайно – семья из девяти человек, двое детей – 9 и 11 лет, 62 дня под землей. Были уверены, что их повезут сразу на расстрел. На самом деле всех вышедших вывозят в приазовское село Безыменное на так называемую фильтрацию.
Нацисты сами сорвали «режим тишины»
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Опросы, собеседования и обязательно, «не торопясь пройдите через дверь, смотрите прямо перед собой» - так работает система сканирования и распознавания лиц. Всю эту малоприятную процедуру не показывают прессе и общественности по ряду объективных причин.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
«Чтобы не спугнуть тех, кто хочет выйти и верит, что проскочит через фильтр» - так объяснили мне в неофициальном разговоре. Молчание вокруг процедуры фильтрации порождает множество слухов и домыслов среди мирной и военной донбасской общественности.
Люди просто не понимают, какой у наших спецслужб накоплен опыт работы с «лесными» и ичкерийскими боевиками, а потом со всякими «джамаатовцами», заезжающими в Россию с миграционными потоками. Откуда им знать, они жили в другой стране почти 30 лет!
На передке же тем временем собираются с силами, чтобы нанести по «Азовстали» последний удар и поставить точку в Мариупольской битве. Тем более, повод есть. Нацисты сами сорвали «режим тишины».
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Ужас промзоны
Переодеваемся на командном пункте батальона – каски, бронежилеты и прочее. Ребята проверяют оружие. У комбата Василича начинает работать рация:
- Внимание, передвижение группы противника, четыре человека, между корпусами пять… и пять….
Василич отходит в сторону и связывается с артиллерией. От момента «прохождения звонка» до первых «выходов» минометных мин проходит буквально два десятка секунд.
Нас добрасывают на машине до улицы Гурьянова, за ней уже кончается частный сектор и начинается сама «Азовсталь». Дальше мы сами.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Перед глазами у меня мелькает патч на каске старшего нашей группы: «Если бы не сок Добрый я бы до сих пор убивал людей». Я пытаюсь расшифровать это послание, но не получается. Плюнул, смотрю под ноги внимательно, мины и «стуканутые», но не сработавшие боеприпасы валяются то здесь, то там, а шевелить их не стоит. Про битый камень и проволоку от ПТУРов (противотанковая управляемая ракета – прим.корр.) и говорить нечего – вся улица заплетена этой тончайшей, но удивительно крепкой железной паутиной. Думаю о том, что половина России знает эти места. Хотя мало кто здесь бывал в мирное время. Например, все знают, что слева от меня – шлаковая гора «Азовстали», доминанта Левобережного района. Знают, что за недостроенные девятиэтажки за моей спиной сражались несколько недель. Как мне говорит старший нашей группы Гудвин:
Десяток мин уже разряжены и сброшены в воронку, но эту забыли или не заметили
Фото: Дмитрий СТЕШИН
- У НИХ там был работающий источник воды, не хотели отдавать, поэтому устроили в девятиэтажках укрепрайон.
Чудо природы - истерзанная земля выбросила вверх могучий куст тюльпанов среди руин
Фото: Дмитрий СТЕШИН
У разбитой вдребезги базы Национальной гвардии, где даже полицейские машины остались на своих местах, в гаражах природа явило нам чудо. От дома осталась только внешняя стена с провисшей железной дверью, но там, где был порог, истерзанная земля выбросила вверх могучий куст тюльпанов. Кто-то хотел подчеркнуть этой совершенной красотой творящийся вокруг хаос и распад? А может быть, хотел показать, что жизнь вернется в эти места?
Полицейские машины остались на своих местах
Фото: Дмитрий СТЕШИН
База нацгвардии Украины разбита вдребезги
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Противник на "Азовстали" под неустанным присмотром наших "глаз" - наблюдательных постов
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Глаза смотрят в очи
Заходим на наш последний наблюдательный пост. На военном жаргоне он называется «глаза». У «азовцев» все то же самое, только глаза зовутся очами. Наблюдатель «Дэн» с позывным, нарисованным на каске, объясняет, что нас ждет дальше:
- Вон тот цех, у них там постоянно «глаза» сидят, хотя мы туда регулярно наваливаем. Еще что мне не нравится – видите, такой домик двухэтажный желтенький? Такой целенький, аккуратный? Оттуда работает их снайпер. А вон та металлическая шелупонь, по ней они и выходят с завода, трубы их закрывают.
Наблюдатель «Дэн» объясняет, что ждет дальше
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Гудвин прикидывает наш маршрут, мы спускаемся на травку, и я буквально спотыкаюсь о противотанковую мину. Причем еще десяток мин уже разряжены и сброшены в воронку, но эту забыли или не заметили. Здесь нельзя надолго задерживаться, но я все равно приседаю, снимаю с мины гравий, которым она замаскирована, и сдуваю землю. Усилие при нажатии - от 200 килограмм, и я ничем особо не рискую. Теперь коричневый бакелитовый взрыватель виден с десятка метров. Обозначить мину флажком, как положено, у меня нет возможности, но и того, что я сделал, здесь уже достаточно.
Перебегаем дорогу и у стены разбитой бензозаправки я спотыкаюсь о валяющийся автомат
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Хозяин автомата с нарукавными повязками из синего скотча лежит ничком чуть поодаль
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Перебегаем дорогу и у стены разбитой бензозаправки я спотыкаюсь о валяющийся автомат, а его хозяин, с нарукавными повязками из синего скотча, лежит ничком чуть поодаль.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Продвигаемся дальше, спустившись с тротуара в пологий кювет, он чуть ниже дорожного полотна и наконец, сворачиваем на место трагедии. Нашей трагедии. Разведчики не сдерживают себя:
- **** Уроды, как так можно, мозг где?
Перед нами небольшое здание, обструганное взрывами, как карандаш, а вокруг него несколько десятков сгоревших и покалеченных «Тигров» и бронетранспортеров. Мне объясняют, что здесь произошло:
- Без разведки, на дурачка, заскочили сюда. Выставили машины, как в Москве на парковке…
Уничтоженные бронеавтомобили "Тигр"
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Спрашиваю:
- Их из минометов накрыло?
Гудвин, едва сдерживая злобу и горечь:
- Из всего, что у них было тогда!
Разбитая бронемашина "Рысь"
Фото: Дмитрий СТЕШИН
За сгоревшими бронемашинами лежат два погибших пожилых человека, мужчина и женщина, а рядом с ними мертвая собака с ошейником. Возможно, бросились прочь, когда это место начали разматывать «азовцы». Думаю о том, что вот так нас учили воевать и по-другому эту науку не получить, хотя, казалось бы, писано-переписано, есть и Устав, и здравый смысл, но в итоге, работает только кровавый опыт.
Подбитый БТР-82А
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Впрочем, у самой дороги, на подъезде к этому кладбищу техники, стоит украинский бронеавтомобиль «Варта». От него мало что осталось. Гудвин предостерегающе поднимает руку:
На подъезде к этому кладбищу техники, стоит украинский бронеавтомобиль «Варта»
Фото: Дмитрий СТЕШИН
От украинского броневика мало что осталось
Фото: Дмитрий СТЕШИН
- Растяжка!
Действительно, тонкая проволока уходит под брюхо осевшей «Варты», а если присмотреться, виден темно-зеленый бочок мины. Скорее всего, противник поставил ее для любителей осматривать трофеи. Для ротозеев.
Последний рывок
Все «железо» идет на «Азовсталь» прямо через наши головы. Слышен гул реактивного самолета, в завод начинают заколачивать гигантские сваи, и «Азовсталь» исторгает из себя черные дымы. Я думаю о том, что минимальная ошибка в наводке, чуть испорченный пороховой заряд, и нас тут просто размажет. Пару раз мы даже приседаем и пытаемся укрыться под битыми броневиками. Смотреть и разведывать тут больше нечего, противник, скорее всего, уже забился в свои норы. Уходим назад тем же путем, Гудвин решительно пресекает предложение «срезать, чтобы не петлять». Уезжаем с периметра с ротацией. Жду грузовик и беседую со снайпером с позывным Береза. Он, как говорят, «инициативный солдат»: все сам облазает, чего не знает – спросит или найдет в интернете. Сам мариупольский, воюет с 2014 года вместе с отцом. Вторая семья, встреченная в моем батальоне. На мой вопрос про освобождаемый город Береза с мягкой и печальной улыбкой говорит:
- Дома нет, бабушку вывезли в 2018 году, ничего там не осталось.
По словам Березы, по его мнению, противника на «Азовстали» меньше, чем принято считать:
- Примерно 500 человек.
Снайпером с позывным Береза оценивает группировку противника на "Азовстали" в 500 человек
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Эта цифра бьется с таким же оценочным мнением наших спецов от 21 апреля – тысяча «азовцев», на тот момент.
- А сколько мирных на заводе?
- По моим данным, они загнали в бомбоубежища всю последнюю смену, работавшую на заводе. Сколько – не знаю.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Утверждение спорное. На «Азовстали» работали 14 тысяч человек, а перед началом активных боевых действий завод уже был практически остановлен. Техники, артиллерии у противника давно уже нет, говорит мне снайпер:
- Последнее, что я видел – применение зенитки, Зу-23, установленной на каком-то грузовике.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
При этом, по словам Березы, противник ведет себя активно, любит надевать на себя наши тактические опознавательные знаки – три белых повязки.
- Мы готовимся к штурму, - уверенно говорит мне Береза, - потому что сдаваться они не собираются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Достало в подвале сидеть". Дети Мариуполя возвращаются в школы и заново учатся мечтать
За 53-й Мариупольской школой старшеклассники уже покуривали в кустах, и меня это зрелище даже умилило. Любая, даже самая ничтожная примета мирной жизни в этом городе смотрится, как знамение, излившаяся Благодать (подробности)
Военкор «КП» Стешин нашел зловещие контейнеры для биоматериалов в подземельях Мариуполя
Жуткое место выбрали для своего госпиталя украинские «захiсники» завода имени Ильича – технологический тоннель на входе под доменный цех. Судя по табличкам, во время работы завода, находиться тут было категорически запрещено. Но, завод давно обесточен и стоит. В стометровой бетонной кишке поставили грубо сколоченные двухэтажные нары. Мусор выбрасывали там, где жили. Для отопление пользовали огромную печь с названием «Козак» (подробности)