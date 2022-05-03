Мария Шукшина взвыла от плясок Филиппа Киркорова верхом на кресте

Филипп Киркоров на днях с размахом отметил 55-летие Фото: Личный архив

Филипп Киркоров на днях с размахом отметил 55-летие. По традиции, сделал он это на сцене, даря радость своей многомиллионной армии поклонников. За несколько часов на сцене легендарный артист показал самый настоящий спектакль одного актёра, сменил десятки нарядов, стоимость которых составляет сотни тысяч долларов. Публика приняла представление на ура. Однако через день после шоу разразился грандиозный скандал.

Мария Шукшина внезапно ополчилась на Филиппа Киркорова. Известная громкими скандалами в семье актриса решила заняться моральным обликом звезды. Поводом стал один из номеров под хит "Мария Магдалена".

Во время исполнения композиции певец влез на поваленный крест, продолжая петь. Увидев это, Шукшина буквально взвыла.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.

"Самоназванный "король" беснуется верхом на кресте. Но самый, пожалуй, главный и насущный вопрос - хотелось бы все-таки понять. Речь идет о дальнейшем туре этого бесовского шоу по стране", - разразилась она гневной отповедью.

Мария Васильевна сослались на слухи о том, что именно программа "55. Gold. The Greatest Hits" поедет в тур по России. "Русских букв ему не хватило", - продолжила артистка укорять коллегу.

Фото: Личный архив

Она отметила, что вначале планируется Пятигорск, а потом и другие города юга страны. "Шоу будут проходить на площадках вместимостью от 1000 до 8000 человек - во дворцах спорта или концертных залах. А завершится тур уже в 2023 году", - резюмировала актриса.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров не в первый раз затрагивает библейские сюжеты. В 2020 году он представил клип на хит "Романы". По сюжету, певец предстал в роли священника, а Екатерина Варнава, мнявшаяся в клипе, - в роли Девы Марии. Действо происходит в храме. Танцовщицы в образе монашек скидывают юбки и остаются в черных трусах и колготках.

Напомним, король поп-сцены очень долго и тщательно готовился к своему юбилею. Артист все продумал о мелочей. Сначала он три часа развлекал народ на сцене. Поклонники устроили кумиру овации, зал встал. А потом артист устроил настоящий модный показ, на котором продемонстрировал все свои творческие наряды. Юбиляр обратил внимание гостей на стоимость своего плаща за 540 тысяч долларов, при виде которого публика ахнула.