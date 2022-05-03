Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 мая 2022 года: Зеленский штампует «героев Украины», словно на фабричном конвейере

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 мая 2022 года Фото: Александр КОЦ

ФАБРИКА "ГЕРОЕВ"

На настоящий поток президент Украины поставил штамповку героев. За прошедшие два с небольшим месяца боевых действий он умудрился присвоить звание "Героя Украины" почти 150 военным. Если брать точную цифру, то 146. Впрочем, за сегодняшний день их количество могло уже увеличиться. Что же касается награждений просто орденами и медалями, то здесь Зеленский наградил уже целую дивизию – более 10 тысяч человек. В чем сам и признался в одном из видеообращений, очевидно, желая поднять боевой дух ВСУ.

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?

Президент Украины Владимир Зеленский наехал на власти Турции и Греции, которые в погоне за длинным рублем не желают отказаться от приема туристов из России. Он даже поставил этим государствам своеобразный ультиматум – или, мол, дружественные отношения этих стран с Украиной, или доходы от российских туристов, везущих с собой "кровавые деньги".

Практически невозможно перечислить случаи, когда предложение Зеленского вызывает положительный отклик в наших умах, но это как раз тот самый суперредкий вариант. Действительно, зачем питать чужие экономики, которые потом направляют вооружения Киеву. Не лучше ли было оставить эти деньги в отечественной туриндустрии. Благо и мест хватает, и уровень сервиса быстро растет.

УКРАИНСКИЕ ВОЯКИ БРЕДЯТ

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен в том, что никакого мирного договора с Россией не будет. Возможна лишь капитуляция. Кроме того, он считает, что Венгрия была заранее предупреждена о начале российской операции на Украине.

- Венгрия была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет унести часть территории. Ну увидим, какие последствия будут для этой страны, - заявил этот заслуженный украинский ветеринар-юрист с криминальным прошлым. Прекрасное дополнение к занесению премьера Венгрии на сайт "Миротворец". Украина бежит от ЕС и НАТО прямо-таки семимильными шагами, потому что Будапешт – это не Берлин, там такого не простят.

Дурень думкой богатеет. Осталось только выяснить, где и когда Зеленский (или тот, кто будет к тому времени вместо него) будет подписывать капитуляцию Украины.

ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВИТСЯ ПОПОЛНИТЬ ВСУ

По сведениям информированных источников, офис Зеленского готовит указ о новой мобилизации, которая позволит призвать еще более 100 тысяч человек в ряды ВСУ. Это будет уже четвертая волна. О ней на брифинге в медиацентре Украина-Укринформ сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутными войсками ВСУ Роман Горбач.

Как говорил в таких случаях Тымчук, выступавший спикером ВСУ во время проведения АТО в Донбассе: "Потерь нет". А четвертая волна мобилизации – это чтобы хлопцы дома не заскучали.

О СПОРТ! ТЫ - … ПОЛНАЯ ФИГНЯ

Лицемерие Запада, долгое время провозглашавшего аполитичность спорта, получило новое подтверждение. Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Россию также исключили из женского ЕВРО-2022. Но только сборными дело не ограничилось. УЕФА не разрешил российским футбольным клубам выступить в еврокубках и в следующем сезоне, а не только в этом. Словно бы желая подчеркнуть, что санкции против России – это надолго. Кроме того, была отклонена и заявка России на проведение Чемпионатов Европы 2028 и 2032. Похожие новости пришли и из хоккея с шайбой. Генеральный менеджер финской национальной команды Йере Лехтинен заявил, что сборная Финляндии по хоккею не будет брать в команду финнов, играющих в российских клубах.

ПУШКИ ДАЛИ, СНАРЯДЫ САМИ КУПИТЕ

Германия решила передать Украине 50 зенитных самоходных установок Gepard 1A2, которые были сняты с вооружения Бундесвера более 20 лет назад и находившихся все это время на складах хранения компании-производителя. Но тут выяснилась одна маленькая пикантная подробность – у немцев нет 35-миллиметровых снарядов к этим зенитным установкам. Так что ездить они ездят, и грозно вращают автоматическими пушечками, но вот стрелять им нечем.

Снаряды вроде бы еще производятся в Швейцарии, но законодательство этой страны запрещает поставлять боеприпасы в страны, в которых имеет место вооруженный конфликт. Кстати, украинские каналы уже постят фотографии переданных Польшей Киеву танков Т-72, якобы выдвинувшихся на позиции, а с нашей стороны уже есть фотографии этих танков, сожженных после первого же выстрела из противотанковых вооружений в связи с отсутствием на них динамической защиты. В связи с этим весьма проблематичной кажется будущая судьба выделенных США для Украины американских гаубиц, 80% которых, по заверениям Пентагона, уже находятся на территории Украины.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Солисты молодежного оркестра национальных инструментов «Терема» исполнили песни группы ABBA перед зданием генконсульства Швеции в Петербурге в знак протеста против отмены в Швеции концерта местной музыкальной группы балалаечников. Страх шведов вызвали именно русские народные инструменты. А вы тут про медведей.

Власти Гагаузии наперекор официальному Кишиневу одобрили на своей территории изготовление, хранение и распространение георгиевских лент. Законопроект об этом был единогласно одобрен Народным собранием Гагаузии сразу в двух чтениях.

Украинские власти лишили одесситов возможности почтить память погибших 2-го мая 2014 года в Доме Профсоюзов, объявив длительный комендантский час и запретив жителям города выходить на улицы в течение всего дня выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму приняли решение 69 гражданских лиц,