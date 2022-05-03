Немцам приготовиться: Гражданам ФРГ советуют сделать запас продуктов и лекарств

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Фото: REUTERS

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер на фоне антироссийских санкций и в свете ситуации вокруг Украины призвала сограждан сделать дома запас продуктов и лекарств на случай чрезвычайных обстоятельств.

По мнению главы МВД, перебои с электроэнергией могут привести к дефициту самого необходимого, а также к невозможности покинуть дом в течение некоторого времени. Поэтому разумно иметь экстренный запас на всякий случай.

– Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов, – приводит слова министра немецкое издание Handelsblatt.

Еды и питья должно хватить на десять дней автономного существования. Мало того, скрупулезные немцы даже приводят список того, что должно быть в каждой семье в расчете на одного человека: 20 литров воды или напитков, 3,5 кг круп, макарон или хлеба, 2,5 кг фруктов и орехов, примерно столько же молока или молочных продуктов, 1,5 кг мяса, рыбы или яичного порошка, а также 375 г жиров или масла.

Кроме того, перечислены предметы гигиены, включающие мыло и «кемпинговый туалет с запасной сумкой», а также даны рекомендации по сбору домашней аптечки.

Ранее немцам сообщили, что жилищные компании следующей зимой не могут гарантировать им тепло в домах зимой.

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