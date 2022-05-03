Американские учителя стали массово увольняться из школ

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В США школьные учителя стали массово увольняться. Педагоги пишут заявления по собственному желанию, потому что больше не могут работать в школах. И дело не только в мизерной, по их словам, заработной плате: руководство образовательных заведений не обеспечивает их самым важным – учебными и расходными материалами. Учителя вынуждены покупать все это на собственные деньги.

- В начале учебного года я написала служебную записку о том, что мне для работы необходимы базовые канцтовары - ручки, маркеры, карандаши, бумага, - рассказывает молодой педагог на своей странице в соцсетях. – Но уже весна, и ничего нет. Конечно, я купил все за свой счет, мне же надо как-то работать.

В школах США уже который год - нехватка учителей по математике, иностранным языкам, биологии и химии. Одна из главных причин дефицита педагогов – маленькая зарплата. Американские учителя зарабатывают почти на 20% меньше, чем выпускники колледжей по другим специальностям.

Кроме того, во время коронавирусной пандемии многие ушли из школы, потому что не выдержали резко повысившейся психологической нагрузки. Стресс, который педагоги испытывали в период дистанционного обучения, некоторых заставил бросить преподавание в школе и заняться репетиторством. А кое-кто и вовсе сменил профессию.

Особо тяжелое положение с кадрами в школах Южной Дакоты, Нью-Джерси и Теннесси.

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