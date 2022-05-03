Бывший шеф Пентагона заявил, что Трамп требовал стрелять по сторонникам BLM в 2020 году

Марк Эспер.

Экс-глава Пентагона Марк Эспер, уволенный экс-президентом США Дональдом Трампом осенью 2020 года, сделал в своих только что изданных мемуарах ряд скандальных заявлений. В частности, он рассказал, что Трамп, будучи на посту главы Белого дома, требовал стрелять в участников беспорядков, вспыхнувших после гибели Джорджа Флойда.

– Разве вы не можете просто стрелять в них? Просто стреляйте им в ноги или еще что-нибудь, – цитирует Эспер Трампа.

Отношения Трампа в качестве президента США и Эспера, занимавшего пост министра обороны, испортились как раз на фоне массовых выступлений сторонников движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

По словам Эспера, президент требовал применения решительных мер, а сам он пытался отговорить Трампа от применения силы по отношению к американцам.

Экс-глава Пентагона утверждает, что власти США запретили публиковать значительную часть его мемуаров, чем ущемляют его право на свободу слова. Ранее стало известно, что в рамках спора об уровне секретности некоторых частей его рукописи, Эспер подал в суд на свое бывшее ведомство.

В свою очередь в Пентагоне считают, что некоторые моменты в книге вторгаются в сферу государственных секретов, а также содержат высказывания политиков, способные негативно повлиять на международные отношения США.

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