Netflix разорвал контракт с британской герцогиней Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: REUTERS

Американская стриминговая компания Netflix сообщила Меган Маркл, что прекращает работу над анимационным сериалом «Жемчужина», в котором герцогиня Сассекская принимала участие в качестве исполнительного продюсера.

Это решение является частью глобальной политик компании, в рамках которой Netflix уже отказался от части запланированных проектов после анализа первого квартала, оказавшегося для сервиса далеко не самым удачным.

В частности, после ухода с российского рынка на фоне событий на Украине Netflix потерял сотни тысяч платных подписчиков, а стоимость акций сервиса рухнули более чем на четверть.

Пытаясь как-то минимизировать потери в попытках противостоять конкурентам, компания заявила о необходимости сократить расходы. Именно в эту категорию и попал проект с Меган Маркл. Кроме того, стало известно об увольнении компанией целого ряда сотрудников, количество которых держится в тайне.

В то же время, Netflix планирует продолжить работу с герцогами Сассекскими в рамках подписанного с ними в 2020 году многолетнего контракта на создание различного контента, включающего документальные и художественные фильмы, а также шоу и детские программы.

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