"Обиженная ливерная колбаса". Украинский посол придумал прозвище канцлеру ФРГ Шольцу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Послушайте, это просто прекрасно. Чем больше терпят немцы выходки украинских нациствующих молодчиков, тем больше те наглеют. Я не удивлюсь, если на днях посол Украины в Германии Андрей Мельник начнет просто бить министров федерального правительства ФРГ. А что касается канцлера Шольца, то он такой смелый только в ходе публичных выступлений перед своими согражданами, где, чем ближе к 22 июня, тем больше выступления нынешнего федерального канцлера становятся похожи на выступления другого канцлера Германии, лет эдак 80 или 85 тому назад. Во всяком случае, по жестикуляции, интонациям и истерического характера вскрикам. А в отношениях с украинцами он становится добрым мягким послушным кроликом, покорно ждущим, когда ему дадут место за обеденным столом в качестве главного угощения.

Единственное, на что осмелился Шольц в качестве протеста в отношении Киева, так это на утверждение, что он приедет в Киев только после того, как Зеленский соизволит в столице Украины принять поклоны и заверения в совершеннейшем почтении от президента ФРГ Штайнмайера. Которого посол Украины в Берлине Мельник совместно с Зеленским понизили в статусе до персоны нон грата.

А Мельник тем временем покоряет новые вершины наглости. Он отказал Шольцу даже в статусе кролика на праздничном украинском столе. Максимум, на что теперь может рассчитывать глава правительства страны – одного из крупнейших спонсоров Украины – это стать ливерной колбасой. Мельник так и заявил.

- Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному, - охарактеризовал украинский дипломат нежелание главы правительства проглотить оскорбление, нанесенное его стране отказом Киева в визите президента ФРГ. - Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад.

Эти слова украинского дипломата приводит Der Spiegel. Смысла лгать этому ресурсу в данном вопросе нет никакого.

Оказывается, нацисты нападали не на СССР, а на Украину. А что, было такое государство в 1941-м? Но Киев давно вынес этот вопрос за пределы обсуждения.

А Шольц даже не просто ливерная колбаса, а еще и обиженная. Если на просто обиженных воду возят, то что делают с обиженной ливеркой?

Стоит ли ждать от самого канцлера подтверждения или опровержения нового статуса? Не исключаю, что Шольц умудрится совместить несовместное и одновременно сделать и то, и другое. Например, в такой форме: "Да, я колбаса. Ливерная. Но я не обиделся".

Право слово, можете попытаться мне возразить, но я знаю, кто будет следующим министром иностранных дел Украины, если Незалежная еще сохранится в качестве государственного образования. Мельник явно обойдет всех конкурентов с изрядной форой по дистанции.

Если его сейчас не остановит. Хотя бы та же Германия. Иначе страдать придется всем нынешним союзникам Незалежной.

P.S. наверное, это просто смешно. Да, Олаф?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шольц заявил, что нежелание Киева принимать президента ФРГ препятствует его поездке на Украину

Канцлер заверил, что это решение "стоит поперек дороги" (подробнее)