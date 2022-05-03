Ярмарка безвкусицы и больших денег. Западные звезды примерили безумные платья на балу Мet Gala 2022

Модный бал Мet Gala 2022 в Нью-Йорке удивил дорогой, но пошлой одеждой. Фото: REUTERS

В Нью-Йорке прошел бал Met Gala. Мероприятие считается значимым в мире моды. Это – благотворительный бал по сбору средств в пользу института костюма Метрополитен-музея. На красную дорожку Met Gala пришли американские знаменитости. Тема бала приурочена к выставке, которую открывают в ночь мероприятия. В 2022-м тема - «позолоченный гламур», однако не все звезды соблюдали дресс-код, некоторые просто эпатажно нарядились.

Многие наряды модные дома создают для бала под конкретную звезду. Бренды приглашают своих муз (топовых звезд), а бронь столиков обходится модным домам в 200 – 300 тысяч долларов; билет на мероприятие стоит почти 25 тысяч долларов. Отсмотрев почти сотню нарядов, мы (как и многие модные критики в мире) пришли к выводу, что в погоне за хайпом (ради обсуждения в соцсетях и СМИ) дизайнеры и звезды перестали демонстрировать красивые наряды – звезды оделись так, чтобы стать мемами в соцсетях. Торжество достижений – пошлости и больших денег, так как все эти наряды стоят очень дорого. Цена платьев начинается от 50 – 100 тысяч долларов и может быть выше. Даже Ксения Собчак не выдержала, отсмотрев красную дорожку Met Gala: «Печаль нота нашего времени: классика и роскошь ушли, пришли эпатаж, треш и безвкусица. И это на бале костюма. Хотела выбрать своей топ-10 – да ну его. Выбрать фото невозможно. Все очень плохо».

Мы отобрали самые обсуждаемые в мире наряды Met Gala 2022 на узнаваемых персонах.

Ким Кардашьян Фото: REUTERS

41-летняя Ким Кардашьян арендовала за несколько миллионов долларов для этой красной дорожки знаменитое «голое платье» Мэрилин Монро. В этом платье Монро в 1962 году исполняла Happy Birthday Mr. President для Джона Кеннеди. Первое «голое платье» в Голливуде создал дизайнер Жан Луи по эскизу модельера Боба Мэки: чтобы добиться «обнажающего» эффекта наряд зашивали прямо на Мэрилин. По слухам Кардашьян уменьшила ягодицы, чтобы влезть в платье. По подтвержденной информации модель похудела на 7 кг за 3 недели.

Однако наряд сидел на Кардашьян так плотно, что она еле передвигала ногами. Ким могла делать только очень короткие шаги, прикрыла ягодицы меховой жилеткой и совсем не садилась; выручал бойфренд – Кардашьян опиралась на руку Пита Дэвидсона. Как она влезла в это платье не ясно: ягодицы Мэрилин Монро примерно на 30 см изящнее чем у Ким Кардашьян. Платье красивое – на нем почти шесть тысяч кристаллов. Ким Кардашьян обратила на себя внимание, но оказалась не самой удачной копией легенды. Интересно: треснуло ли платье стоимостью 5 миллионов долларов сзади? Не случайно ведь модель не позволила себе ни разу сесть.

Технические сотрудники бала позже сообщили: в оригинальном платье Монро модель Кардашьян была лишь на красной дорожке. Потом в закрытой примерочной она переоделась в копию наряда и остаток вечера была в нем.

Ирина Шейк. Фото: REUTERS

36-летняя Ирина Шейк пришла в костюме Burberry. Модель была на этой ярмарке тщеславия единственная, кто решился нарядиться совсем не для бала: кожаный брючный костюм – идеальная спецовка на слет байкеров. Пожалуй это самый закрытый наряд в карьере Шейк. Ее экс-бойфренд Бредли Купер был по традиции в классическом костюме: вот еще одна констатация разных характеров звезд.

Билли Айлиш. Фото: REUTERS

20-летняя Билли Айлиш выдержала дресс-код в Gucci. Выглядела певица в этом корсетном платье как злая мачеха из старых сказок, однако наряд со смыслом. Креативный директор Gucci вдохновился портретом Мадам Поль Пуарсон художника Джона Сингера Сарджента.

Сара Джессика Паркер. Фото: REUTERS

57-летняя Сара Джессика Паркер уже не удивляет: поклонники привыкли к ее ужасным громоздким шляпам и часто безвкусным платьям. В этот раз актриса позировала в платье шахматной королевы – кажется, что этот карнавальный костюм на новогодний утренник сшит наспех за ночь: громоздкий нелепый, а корсет и вовсе мал. Шляпа у Паркер вообще от другого костюма – похоже на нелепый винтажный головной убор из первых сезонов сериала «Секс в большом городе». На самом деле это образ от Christopher John Rogers; так создали не совсем удачную копию костюма Элизабет Кекли - первой темнокожей женщины-модистки Белого дома.

Эмили Ратаковски. Фото: REUTERS

30-летней Эмили Ратаковски досталось больше всех, хотя пришла она в Versace. Актриса и модель вышла в платье этого известного бренда из коллекции 1992 года. Тогда на показе в нем щеголяла Ясмин Гаури и это выглядело – смело и креативно. Теперь – корсет из бус, смешная бахрома, тюль, аляпистая юбка… Даже на идеальной фигуре Ратаковски это платье смотрелось как наряд аниматоров не самого дорого курортного отеля; также похоже на костюм артистки цирка, только той, что представляет юмористический номер.

Эмма Стоун. Фото: REUTERS

33-летняя Эмма Стоун нарядилась так, что кажется забыла снять дорогую ночную сорочку. Актриса в платье Louis Vuitton казалось бы хочет выглядеть романтично и модно (перья в тренде); однако посреди бала роскоши и эпатажа это выглядит странно, слишком просто.

Кара Деленвилль. Фото: REUTERS

29-летняя Кара Делевинь решила щеголять без пиджака – иначе как привлечь внимание. Под красным пиджаком Dior Haute Couture – голая грудь, разрисованная золотой краской; хорошо, что закрыла наклейками соски. Похож на разрисованных аниматоров в курортных городах. Костюм сидит плохо – или модель поправилась пока его шили, или не ездила на примерки.

Гленн Клоуз. Фото: REUTERS

75-летняя Гленн Клоуз просто обернулась в красивую штору-занавеску, под которой рубашка и слегка мятые брюки. Актриса в дорогом наряде от Valentino выглядит как артистка самодеятельного танцевального коллектива, в котором каждый сам собирает себе концертный костюм.

Илон Маск. Фото: REUTERS

50-летний Илон Маск пришел с мамой 74-летней Мэй Маск. Это одна из двух пар, кто оделся прилично – стильно и в соответствии с классикой жанра. Мать и сын – в Dior. Мэй демонстрирует сразу три тренда: бархат, креативные рукава платья, камни на обуви и сумке. Ее знаменитый сын – в классическом смокинге, который идет любому мужчине.

Блейк Лайвли. Фото: REUTERS

34-летняя Блейк Лайвли стала ведущей мероприятия, а компанию ей составил Райан Рейнольдс. Актриса выгуляла единственное интересное стильное и красиво платье на балу. Придумала его Донателла Версаче. Платье Atelier Versace – трансформер: в начале подол платья-футляр, богато украшенный кристаллами и камнями, был собран в персиковый бант. Потом артистка бант развязала и длинный атласный шлейф оказался бледно голубым. На ткани юбки нарисованы и расшиты вручную 12 знаков Зодиака. Лиф платья расшит геометрическими рисунками в стиле ар-деко - любимый голливудский стиль начала прошлого века. На голове Блейк Лайвли - медная тиара с бриллиантами и турмалинами.

Джиджи Хадид. Фото: REUTERS

27-летняя Джиджи Хадид пришла в платье Versace, а точнее в безразмерном пуховике-занавеске винного цвета. Некрасиво, неактуально, несовременно – сплошной эпатаж. Под огромным пуховиком латексный комбинезон стриптизерши.