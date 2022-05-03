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Звезды3 мая 2022 9:41

Ярмарка безвкусицы и больших денег. Западные звезды примерили безумные платья на балу Мet Gala 2022

Главный бал США в Нью-Йорке удивил дорогой, но пошлой одеждой американских знаменитостей и модных домов
Ирина ВИКТОРОВА
Модный бал Мet Gala 2022 в Нью-Йорке удивил дорогой, но пошлой одеждой.

Модный бал Мet Gala 2022 в Нью-Йорке удивил дорогой, но пошлой одеждой.

Фото: REUTERS

В Нью-Йорке прошел бал Met Gala. Мероприятие считается значимым в мире моды. Это – благотворительный бал по сбору средств в пользу института костюма Метрополитен-музея. На красную дорожку Met Gala пришли американские знаменитости. Тема бала приурочена к выставке, которую открывают в ночь мероприятия. В 2022-м тема - «позолоченный гламур», однако не все звезды соблюдали дресс-код, некоторые просто эпатажно нарядились.

Многие наряды модные дома создают для бала под конкретную звезду. Бренды приглашают своих муз (топовых звезд), а бронь столиков обходится модным домам в 200 – 300 тысяч долларов; билет на мероприятие стоит почти 25 тысяч долларов. Отсмотрев почти сотню нарядов, мы (как и многие модные критики в мире) пришли к выводу, что в погоне за хайпом (ради обсуждения в соцсетях и СМИ) дизайнеры и звезды перестали демонстрировать красивые наряды – звезды оделись так, чтобы стать мемами в соцсетях. Торжество достижений – пошлости и больших денег, так как все эти наряды стоят очень дорого. Цена платьев начинается от 50 – 100 тысяч долларов и может быть выше. Даже Ксения Собчак не выдержала, отсмотрев красную дорожку Met Gala: «Печаль нота нашего времени: классика и роскошь ушли, пришли эпатаж, треш и безвкусица. И это на бале костюма. Хотела выбрать своей топ-10 – да ну его. Выбрать фото невозможно. Все очень плохо».

Мы отобрали самые обсуждаемые в мире наряды Met Gala 2022 на узнаваемых персонах.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: REUTERS

41-летняя Ким Кардашьян арендовала за несколько миллионов долларов для этой красной дорожки знаменитое «голое платье» Мэрилин Монро. В этом платье Монро в 1962 году исполняла Happy Birthday Mr. President для Джона Кеннеди. Первое «голое платье» в Голливуде создал дизайнер Жан Луи по эскизу модельера Боба Мэки: чтобы добиться «обнажающего» эффекта наряд зашивали прямо на Мэрилин. По слухам Кардашьян уменьшила ягодицы, чтобы влезть в платье. По подтвержденной информации модель похудела на 7 кг за 3 недели.

Однако наряд сидел на Кардашьян так плотно, что она еле передвигала ногами. Ким могла делать только очень короткие шаги, прикрыла ягодицы меховой жилеткой и совсем не садилась; выручал бойфренд – Кардашьян опиралась на руку Пита Дэвидсона. Как она влезла в это платье не ясно: ягодицы Мэрилин Монро примерно на 30 см изящнее чем у Ким Кардашьян. Платье красивое – на нем почти шесть тысяч кристаллов. Ким Кардашьян обратила на себя внимание, но оказалась не самой удачной копией легенды. Интересно: треснуло ли платье стоимостью 5 миллионов долларов сзади? Не случайно ведь модель не позволила себе ни разу сесть.

Технические сотрудники бала позже сообщили: в оригинальном платье Монро модель Кардашьян была лишь на красной дорожке. Потом в закрытой примерочной она переоделась в копию наряда и остаток вечера была в нем.

Ирина Шейк.

Ирина Шейк.

Фото: REUTERS

36-летняя Ирина Шейк пришла в костюме Burberry. Модель была на этой ярмарке тщеславия единственная, кто решился нарядиться совсем не для бала: кожаный брючный костюм – идеальная спецовка на слет байкеров. Пожалуй это самый закрытый наряд в карьере Шейк. Ее экс-бойфренд Бредли Купер был по традиции в классическом костюме: вот еще одна констатация разных характеров звезд.

Билли Айлиш.

Билли Айлиш.

Фото: REUTERS

20-летняя Билли Айлиш выдержала дресс-код в Gucci. Выглядела певица в этом корсетном платье как злая мачеха из старых сказок, однако наряд со смыслом. Креативный директор Gucci вдохновился портретом Мадам Поль Пуарсон художника Джона Сингера Сарджента.

Сара Джессика Паркер.

Сара Джессика Паркер.

Фото: REUTERS

57-летняя Сара Джессика Паркер уже не удивляет: поклонники привыкли к ее ужасным громоздким шляпам и часто безвкусным платьям. В этот раз актриса позировала в платье шахматной королевы – кажется, что этот карнавальный костюм на новогодний утренник сшит наспех за ночь: громоздкий нелепый, а корсет и вовсе мал. Шляпа у Паркер вообще от другого костюма – похоже на нелепый винтажный головной убор из первых сезонов сериала «Секс в большом городе». На самом деле это образ от Christopher John Rogers; так создали не совсем удачную копию костюма Элизабет Кекли - первой темнокожей женщины-модистки Белого дома.

Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски.

Фото: REUTERS

30-летней Эмили Ратаковски досталось больше всех, хотя пришла она в Versace. Актриса и модель вышла в платье этого известного бренда из коллекции 1992 года. Тогда на показе в нем щеголяла Ясмин Гаури и это выглядело – смело и креативно. Теперь – корсет из бус, смешная бахрома, тюль, аляпистая юбка… Даже на идеальной фигуре Ратаковски это платье смотрелось как наряд аниматоров не самого дорого курортного отеля; также похоже на костюм артистки цирка, только той, что представляет юмористический номер.

Эмма Стоун.

Эмма Стоун.

Фото: REUTERS

33-летняя Эмма Стоун нарядилась так, что кажется забыла снять дорогую ночную сорочку. Актриса в платье Louis Vuitton казалось бы хочет выглядеть романтично и модно (перья в тренде); однако посреди бала роскоши и эпатажа это выглядит странно, слишком просто.

Кара Деленвилль.

Кара Деленвилль.

Фото: REUTERS

29-летняя Кара Делевинь решила щеголять без пиджака – иначе как привлечь внимание. Под красным пиджаком Dior Haute Couture – голая грудь, разрисованная золотой краской; хорошо, что закрыла наклейками соски. Похож на разрисованных аниматоров в курортных городах. Костюм сидит плохо – или модель поправилась пока его шили, или не ездила на примерки.

Гленн Клоуз.

Гленн Клоуз.

Фото: REUTERS

75-летняя Гленн Клоуз просто обернулась в красивую штору-занавеску, под которой рубашка и слегка мятые брюки. Актриса в дорогом наряде от Valentino выглядит как артистка самодеятельного танцевального коллектива, в котором каждый сам собирает себе концертный костюм.

Илон Маск.

Илон Маск.

Фото: REUTERS

50-летний Илон Маск пришел с мамой 74-летней Мэй Маск. Это одна из двух пар, кто оделся прилично – стильно и в соответствии с классикой жанра. Мать и сын – в Dior. Мэй демонстрирует сразу три тренда: бархат, креативные рукава платья, камни на обуви и сумке. Ее знаменитый сын – в классическом смокинге, который идет любому мужчине.

Блейк Лайвли.

Блейк Лайвли.

Фото: REUTERS

34-летняя Блейк Лайвли стала ведущей мероприятия, а компанию ей составил Райан Рейнольдс. Актриса выгуляла единственное интересное стильное и красиво платье на балу. Придумала его Донателла Версаче. Платье Atelier Versace – трансформер: в начале подол платья-футляр, богато украшенный кристаллами и камнями, был собран в персиковый бант. Потом артистка бант развязала и длинный атласный шлейф оказался бледно голубым. На ткани юбки нарисованы и расшиты вручную 12 знаков Зодиака. Лиф платья расшит геометрическими рисунками в стиле ар-деко - любимый голливудский стиль начала прошлого века. На голове Блейк Лайвли - медная тиара с бриллиантами и турмалинами.

Джиджи Хадид.

Джиджи Хадид.

Фото: REUTERS

27-летняя Джиджи Хадид пришла в платье Versace, а точнее в безразмерном пуховике-занавеске винного цвета. Некрасиво, неактуально, несовременно – сплошной эпатаж. Под огромным пуховиком латексный комбинезон стриптизерши.

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