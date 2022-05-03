Участница «Дома -2» Алина Ян: «Блогершу, которая меня обокрала на 8 миллионов, объявили в федеральный розыск!»

Участница «Дома -2» Алина Ян. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не так давно СМИ потрясла новость – прошлогодний победитель мегапопулярного шоу «Маска» Jony оказался в полицейском участке. Музыкант был вызван в связи с делом о мошенничестве в особо крупном размере, а само заявление написала участница «Дома -2» Алина Ян.

Девушка утверждает, что стала жертвой обмана двух женщин – продюсера Алины Радидовой и блогерши Лусик Карапетян, которые «развели» ее почти на 8 миллионов рублей.

-Мне очень долго врали и обещали «золотые горы» - участие в съемках клипов Jony, Hammali&Navai, Давы, сотрудничество с Ольгой Бузовой и еще многое ради чего мне пришлось не только серьезно потратиться, но и заложить квартиру,-рассказывает kp.ru Алина Ян. - Ведь сотрудничество с такими звездами стоит денег. Увы, все мои надежды превратились в пыль. Не только я не получила желаемого в полном объеме, но и звезды не увидели своих гонораров.

Следственные органы начали свое разбирательство, в результате которого выяснилось, что одна из предполагаемых мошенниц - блогер Лусик Карапетян – находится сейчас в федеральном розыске. Кроме того, арестован ее пособник популярный блогер по имени Хиза, социальные сети которого насчитывают более 7 миллионов подписчиков. Он так же подозревается в противоправной деятельности. И, как считает пострадавшая Алина Ян, не напрасно.

-Хиза активно участвовал в процессе, забирал у меня деньги. Якобы для Лусик. Девушка говорила, что больна, что у нее рак, что ей срочно нужны деньги на лечение. Поэтому в рамках сотрудничества они делают мне большие скидки. К слову, таким образом обирали они не только меня. В ходе разбирательства, удалось выяснить, что жертвами стали еще несколько человек, которых так же развели на миллионы, - откровенничает звезда «Дома -2»

Сейчас светская львица активно ищет правосудия для всех пострадавших. А помогают ей в этом юристы Кулаков Владимир и Тетевик Чугурян.