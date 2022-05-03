Звезда "Дома-2" Инесса Шевчук проиграла суд пластическому хирургу за "вращающуюся" силиконовую грудь

Инесса Шевчук. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая участница проекта «Дома-2» и подруга Ксении Бородиной Инесса Шевчук, гламурная девица, с особой рьяностью следящая за своим внешним видом, в прошлом году обратилась в суд, недовольная тем, как ее прооперировал известный пластический хирург с мировым именем Александр Тепляшин. Доктор славится эстетическими результатами, его работой по коррекции груди осталась довольна, например, певица Ирина Дубцова. А актрису Жанну Эппле порадовало то, как поработал мастер красоты над ее лицом. Еще много пациентов благодарят врача эстетической медицины, просто стесняясь публично рассказать о работе "Пигмалиона". Однако Инесса Шевчук в пух и прах раскритиковала светилу медицины.

«Грудные импланты (крутятся – пропущено слово) по часовой стрелке, и вообще грудь живет своей жизнью. Да, иногда он (имплант) встает на место, например, как сегодня, и кажется, что все ок. Но через два часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно! Ужасные рубцы, будто мясник резал, все изуродовано. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. Это доставляет массу комплексов и слез», - писала Шевчук в соцсетях еще осенью 2019-го.

Она через суд потребовала от Александра Тепляшина денежной компенсации в размере одного миллиона рублей.

На суде представитель Инессы заявил, что клиника, в которой ей оказывали услугу, не имеет лицензии. Однако «ООО «Бьюти Плаза» показала выданную и действующую лицензию. Также на суде ответчик представил договор между клиникой и Шевчук, а также акт, который был составлен после пластической операции, и в нем сказано, что медицинские услуги по договору оказаны качественно, в полном объёме и в установленный срок, претензии по оказанию услуг клиентка не имеет, что было заверено ее подписью. Пациентке было разъяснено о необходимости не заниматься физическими нагрузками в течение трех месяцев после операции, были даны соответствующие рекомендации. Однако, судя по ее сетям, Инесса продолжала посещать тренажерный зал.

К тому же, эта уже не первая у нее пластика груди, не единожды проводилась замена имплантов, а частые операции могут создавать дополнительные риски.

В эту операцию Инессе вынуждено меняли импланты, которые, как следует из материалов суда, были не очень качественными.

В предоставленных суду материалах проверки имеется протокол операции - от 06.03.2019 г., в котором указано: «...Импланты признаны негодными к дальнейшему использованию, решено их заменить (согласие пациента получено)». Пациента перед операцией была предупреждена о возможных осложнениях, которые бывают при любой операции.

В частности, оказывается, одной из проблем силиконовых прелестей является то, что импланты могут вращаться. И этот аспект также нашел обсуждение на суде модели с пластической клиникой. «Проблема вращения (ротации) протеза (импланта) молочной железы постоянно обсуждается в литературе и встречается у 10%-15% прооперированных пациенток”, - говорится в материалах суда. На заседании обсуждались и факторы, вызывающие ротацию…

Для пластического хирурга было принципиальным отвести от себя брошенную красоткой "Дома-2" тень на репутацию. И она в итоге не пострадала. «Стороной истца не представлено доказательств, подтверждающих нарушение его прав, напротив, изучив все представленные по делу доказательства, экспертное заключение, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска», - заключил судья Никулинского районного суда Москвы. В марте решение было вынесено, а в апреле вступило в законную силу. Таким образом, Инесса Шевчук проиграла судебную битву за свою искусственную грудь.