ВОЗ: У половины россиян - ожирение

Последствиями жизни с ожирением могут стать серьезные заболевания. Фото: Евгения ГУСЕВА

Всемирная организация здравоохранения представила доклад о проблеме ожирения в Европе в 2022-и году. Был проанализирован в том числе и опыт пандемии COVID – 19, то, как заболевание повлияло на жителей европейского региона.

Пандемия спровоцировала рост ожирения среди детей и подростков, к такому выводу пришли эксперты ВОЗ. 29 % мальчиков и 27 % девочек в возрасте от 7 до 9 лет живут в Европе с ожирением или избыточным весом. Ожирение есть у детей до 5 лет, и это 8 % всех детей в Старом Свете. Среди подростков уровень ожирения и лишнего веса составляет 25 %, у взрослых - 59 %, причем чаще ожирение встречается у мужчин, чем у женщин.

В России ожирение есть у почти 30 % мальчиков и 26 % девочек, от избыточного веса страдают почти 10 процентов детей. Среди взрослых в России ожирение наблюдается более чем у половины жителей страны (около 55,5 процентов).

Эксперты ВОЗ отмечают, что, чем выше уровень образования родителей, тем меньше тенденция к распространению ожирения у детей, и наоборот, низкий уровень образования приводит к тому, что у детей чаще встречается избыточный вес. Точно также ожирение больше распространено и среди взрослых с низким уровнем образования.

В период с 1975 года по 2016-й годы распространенность ожирения среди мальчиков в возрасте от 5 до 19 лет возросла почти троекратно, а среди девочек того же возраста – более, чем в два раза. Тенденция к болезненному набору избыточного веса среди взрослых еще более явная. За этот же период ожирение среди взрослых выросло на 138 процентов.

Последствиями жизни с ожирением могут стать такие серьезные заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), проблемы со сном (обструктивное апноэ сна), астма, заболевания печени и почек, нарушение психического здоровья и работы сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.

Среди стратегий по преодолению глобальной проблемы ожирения ВОЗ приводит комплексный подход к изменению образа жизни и поддержанию общего здоровья организма, увеличение физической активности в течение рабочего дня, в том числе организацию трудового процесса таким образом, чтобы у сотрудников была возможность правильно питаться и делать разминки.

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