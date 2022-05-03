Путин вводит ответные меры России на санкции. Главное из указа

Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер.
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Владимир Путин подписал Указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Главное из этого документа:
- Федеральным, как и муниципальным органам власти запрещено совершать сделки с физическими и юридическими лицами, против которых Россия введет санкции.
- Запрещено заключать финансовые сделки с фигурантами санкционного списка.
- Запрещено исполнять обязательства даже по уже совершенным сделкам (то есть «недружественным организациям» можно не платить за услуги и не поставлять товар).
- Нельзя вывозить продукты и ресурсы с территории России в пользу тех, кто находится в санкционном списке.
Санкционный список составит правительство. Оно же должно определить критерии, по которым сделка будет отнесена к запрещенным. Срок - 10 дней.
КАКИЕ ЕЩЕ УКАЗЫ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ
- Семьи погибших и пострадавших при командировке в ДНР и ЛНР «для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры», получат по 5 и 3 миллиона рублей, соответственно. То же касается и волонтеров.
- Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Донецкой и Луганской республиках и на освобождённых территориях Украины, получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы.
- Газ для Вечных огней и Огней памяти по всей территории страны будет бесплатным.