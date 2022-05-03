Путин вводит ответные меры России на санкции. Главное из указа

Владимир Путин подписал указ о применении ответных специальных экономических мер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин подписал Указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Главное из этого документа:

- Федеральным, как и муниципальным органам власти запрещено совершать сделки с физическими и юридическими лицами, против которых Россия введет санкции.

- Запрещено заключать финансовые сделки с фигурантами санкционного списка.

- Запрещено исполнять обязательства даже по уже совершенным сделкам (то есть «недружественным организациям» можно не платить за услуги и не поставлять товар).

- Нельзя вывозить продукты и ресурсы с территории России в пользу тех, кто находится в санкционном списке.

Санкционный список составит правительство. Оно же должно определить критерии, по которым сделка будет отнесена к запрещенным. Срок - 10 дней.

КАКИЕ ЕЩЕ УКАЗЫ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Семьи погибших и пострадавших при командировке в ДНР и ЛНР «для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры», получат по 5 и 3 миллиона рублей, соответственно. То же касается и волонтеров.

- Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Донецкой и Луганской республиках и на освобождённых территориях Украины, получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы.

- Газ для Вечных огней и Огней памяти по всей территории страны будет бесплатным.