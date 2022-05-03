«Послали на три буквы и требовали вернуться» Егор Крид объяснил, почему сорвал корпоратив за 5 миллионов рублей и сбежал

Егор Крид. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Резидент ОАЭ и наставник (а теперь и победитель) шоу «Голос.Дети» Егор Крид угодил в очередной скандал. Рэпер спешно покинул ресторан, где должен был выступать на банкете, потому что ему не понравилось отношение и реплики заказчика.

Дело происходило в центре Москвы, где на Кудринской площади в одном из ресторанов родители решили порадовать дочь, которой исполнилось 18 лет. Совершеннолетие должно было пройти под песни Егора Крида — любимого исполнителя девушки. Заказчик сообщил «пожелания» артисту через директора, что вел переговоры, и заплатил (как уверяет) 5 миллионов рублей: 4 миллиона рублей лично Егору и 1 миллион рублей за райдер.

Однако во время выступления что-то пошло не так. Крид начал петь не те песни, что хотели родители и дочь («Самая-самая», «Будильник», «Холостяк»). Это и стало причиной конфликта. В сеть попало видео, где женщины кричат в сторону рэпера: «Собрали музыкантов, пошли в жопу. Я серьезно!».

То ли это мама, то ли родственница именинницы, понять сложно. Только вот Егор, очевидно, услышал эти слова — и последовал рекомендации: уехал вместе с музыкантами. После того, как скандал в сети раздули, Крид провел стрим, где подробно объяснил, что случилось. Он спел семь песен, после чего к нему подошла гостья и начала через маты высказывать возмущение.

— Я краем глаза вижу, как к сцене какая-то женщина подходит и начинает орать: «За что мы [блин] заплатили наши деньги? — объяснил Крид. — Где [блин] те песни, которые мы [блин] заказали? За что мы [блин] тут заплатили деньги?

Крид провел стрим, где подробно рассказал свою версию случившегося.

После этого музыканта начала прогонять разочарованная мама именинницы. И, увидев, что Егор собирается, сменила гнев на милость.

— Самый прикол во всем этом, что либо мама, либо кто-то еще спустя десять минут после того, как они нас послали на три буквы, высказали свое недовольство, пришли и сказали: «Мы заплатим вам деньги, вернитесь на сцену», — добавил он.

Однако ни за какие дополнительные деньги рэпер выступать уже не хотел. Он посчитал, что гости мероприятия уже были нетрезвыми и их поведение было в связи с этим неадекватным. Что касается трек-листа, то его вместе с перепиской Егор выложил в телеграм-канале. Рэпер объяснил, что семь треков из заявленных заказчиком были утверждены. А остальные он просто уже не поет (как Земфира «Ромашки»).

Именинница ответила в телеграм-канале «Твари по паре». Сказала, что за выступление заплатили 5 миллионов рублей, после чего Егор спел одну из желаемых песен и никак не учел просьбы заказчиков.

— Его уважаемый менеджер написал, что все ваши пожелания учтем, — сказала девушка. — Человек [Егор Крид] исполнил один из десяти треков по моим пожеланиям. Ни слова он не сказал, он просто вышел, исполнил один трек, который его попросили и сказал: «Здравствуйте, ребята». И все. И после этого он начал просто шарманкой петь треки, которые я даже не знаю.

Видимо, девушка ждала поздравлений, работы с залом и любимых песен. Но артист решил иначе.

Кстати, это не первый случай, когда Крид покидает концерты. Совсем недавно суд обязал артиста выплатить компенсацию за аналогичный случай. За «неосновательное обогащение» Егор должен заплатить более 1 миллиона рублей.