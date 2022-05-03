Оливер Стоун: США могут взорвать в Донбассе ядерное оружие, чтобы обвинить Россию

Американский кинорежиссер Оливер Стоун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский кинорежиссер Оливер Стоун на своей страничке в «Твиттере» высказался о возможных планах коллективного Запада по применению тактического ядерного оружия в Донбассе. Такой сценарий Стоун считает реалистичным с учетом прозвучавших заявлений из Белого дома.

- В последние недели я с тревогой наблюдал как снова откуда ни возьмись возникла Виктория Нуланд, предупреждая русских и нас – целевую аудиторию – об адских последствиях в случае применения Россией ядерного оружия любого рода. Эти тезисы тут же подхватили другие официальные лица и телеведущие, чтобы затвердить эту идею – русские собираются применить ядерное оружие, - пишет Стоун.

Режиссер задается вопросом, зачем эта идея вбрасывается снова и снова. И сам выдвигает возможную версию происходящего:

- А что если США готовят почву для небольшого ядерного взрыва в Донбассе, который убьет тысячи украинцев. В таком случае все страны мира по команде, как собачки Павлова, обвинят Россию. Даже та половина мировых государств, которая сейчас не примкнула к западному лагерю, - отметил Оливер Стоун.

Он также добавил, что конечной целью Америки является возможность посадить президентом России «еще одного Ельцина», который откроет все двери для экономического и идеологического влияния США. Вторая, еще более важная задача – изолировать Китай от России, чтобы никто не мог покушаться на могущество Америки.

Оливер Стоун является трехкратным обладателем «Оскара» как сценарист фильма «Полуночный экспресс» и режиссер фильмов «Взвод» и «Рожденный 4 июля». В последнее время он снимает документальное кино и, в частности, выпустил ленты «Интервью с Путиным» и «В борьбе за Украину».