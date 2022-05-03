Не братушка ты мне: почему Болгария ведет себя так враждебно с Россией

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и президент Украины Владимир Зеленский после переговоров в Киеве, апрель 2022 г. Фото: REUTERS

Специальная военная операция на Украине показала, кто для нашей страны настоящий друг, а кто — не очень. В число недоброжелателей России вошли и те славянские державы, которые не только были нашими друзьями исторически, но и те - которые вообще обязаны русским своей государственностью. Так стала к нам относиться Болгария. Да и другие балканские братушки сегодня соревнуются в русофобии вместе с Польшей и странами Прибалтики.

Ненависть к спасителю

Российская Империя освободила болгарский народ от османского ига в XIX веке. До этого — всячески помогала ему выжить в условиях турецкой оккупации. За независимость православных братушек отдали свои жизни десятки тысяч русских солдат. И даже сейчас дата заключения Сан-Стефанского мирного договора, по которому эта страна вообще появилась на политической карте, - один из национальных праздников. Но многие болгарские русофобы переписывают историю на свой лад и ставят ее с ног на голову. Их цель — дискредитировать Россию в массовом сознании. Например, утверждают, что это не русские войска освобождали Балканы от турок, а финны, украинцы, поляки и другие нации, которые входили тогда в Империю. Поэтому на празднования по поводу независимости приглашают не делегации из Москвы, а президентов Литвы, Финляндии и даже Турции. Вот такой вот театр абсурда.

Что касается освобождения от фашистской оккупации во время Второй Мировой — то для многих современных болгар дискуссия об этом — как красная тряпка для быка.. Некоторые на полном серьезе уверены, что освобождать их было не нужно. Поэтому памятник «Алёша» воинам Красной Армии - постоянно оскверняется, как и другие советские символы. Горячие головы и «ястребы» в балканской политике - хотят даже переименовать известный храм-памятник в честь святого Александра Невского в столице. Его воздвиг известный архитектор Александр Померанцев. Зачем? Чтобы «избавится от колониального прошлого».

Дошло до того, что в болгарских школах в «лучших» украинских традициях стали называть советские войска, которые освободили страну от фашизма, - оккупантами. У радикалов в стране есть свой местный Степан Бандера - Христо Луков - идеолог болгарского фашизма. В честь него проводят факельные шествия, а неонацисты клянут коммунистический режим. Складывается такое ощущение, что опыт Украины просто перенесли в Болгарию по каким-то очень похожим западным методичкам.

Проукраинский митинг в Софии. Фото: REUTERS

Тут есть любопытный феномен: несмотря на русофобию официальных властей, большинство простых болгар не поддерживают их антироссийскую позицию. По статистике, около 60 процентов болгар — русофилы. Это лишь немногим меньше, чем в соседней Сербии. Но в отличие от соседки - во власти государства сосредоточены западные марионетки. Люди постоянно протестуют за выход из ЕС и НАТО и за дружбу с Москвой. Но их не слышат.

Как под копирку происходит подобное в других южнославянских государствах — в Северной Македонии, Черногории и пока что дружественной нам Сербии. Известный сербский политик, глава общественного движения «Род» Драган Станоевич рассказал корреспонденту kp.ru о русофобии среди чиновников его страны. По его словам, по телевидению каждый день идет пропаганда со стороны купленных аналитиков, которые льют грязь на Россию.

«Это может говорить о том, что общественность Сербии приготавливают, в том числе и нынешние власти страны, что Белград в будущем может вести антироссийскую политику под воздействием западного влияния. У нас организованы группы людей из числа украинской диаспоры которые занимаются пропагандой и дестабилизацией общества, с призывами действовать против прорусских политиков. Создают списки, расширяют ненависть к РФ и Владимиру Путину, передают информацию в украинское посольство», - рассказал Драган Станоевич.

Без права на суверенитет

Болгарское руководство сейчас настолько увлечено антироссийскими настроениями, что чуть ли не первое из всех стран ЕС ввела против России санкции. И согласилось на срочные большие военные учения. Части 42-го механизированного батальона армии Болгарии совместно с американской ротой сил быстрого реагирования проведут на полигоне Ново-Село на юго-востоке страны масштабные маневры боевой группы НАТО. Понятно, что это завуалированная подготовка Восточных Балкан к войне.

Во время спецоперации на Украине дошло до полнейшего нонсенса. Болгарские спецслужбы хотят запретить то, что хоть как-то напоминает о России или общей истории славян. Власти оказывают давление на активистов, которые проводят акцию «Бессмертный полк». Их попросили не проводить шествие в этом году из-за якобы возможных провокаций со стороны украинских беженцев. Один из организаторов Стоян Тодоров сообщил о давлении со стороны полиции и что его попросили в этом году лишь возложить цветы и не устраивать маршей. Ему тоже угрожали «гости».

Переселенцы с Украины на болгарских землях вообще чувствуют себя очень вольготно. Около 100 тысяч человек поселились на черноморском побережье и в столице. В депрессивные районы они ехать не хотят и живут как короли. За их проживание платит ЕС. Европейцы дают им такие суточные, что не каждый болгарин столько зарабатывает за несколько месяцев. Но и тут украинцы показывают себя во всей красе. Они не только стали уничтожать советские памятники, но и срывать болгарские флаги, а на их месте вешать жовто-блакитные. Это так шокировало местных, что в местах поселения беженцев растет украинофобия.

Нет газа — есть проблемы

На днях под давлением западных хозяев руководство балканской державы пошло на очень странный шаг — отказалось, по сути, от российского газа. Хотя доля его закупок у РФ — около 90 процентов. 27 апреля «Газпром» приостановил поставки «голубого топлива» компании «Булгаргаз» из-за неоплаты в рублях. Местные эксперты посчитали, что его теперь хватит только на месяц. Официальная София надеется, что будет покупать сжиженный газ, но никакой инфраструктуры для этого нет. Да и цена на него для Болгарии будет выше.

Простые братушки стали очень недовольны своим правительством и его курсом. И это не удивительно. Из-за такого решения Болгарии, которая одна из самых бедных стран Евросоюза, предрекают существенные экономические проблемы. Без газа пострадает не только частный потребитель, но и крупные заводы. Это может ударить по больницам и социальной инфраструктуре. Люди к этому не готовы и с ужасом ждут следующей зимы.

Сейчас в болгарском обществе заняты тем, чтобы найти альтернативу российским энергоресурсам. Предлагают не только мазут или солнечную энергию, но и, например, предметы жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. Но болгары уверены, что могут также получать российский газ так называемым реверсом, покупая его у соседних стран, которые согласились платить в рублях. Естественно, что цена будет дороже и в Болгарии ждут резкого повышения цен.

Политика официальной Софии вызывает удивление. Сначала болгары отказались от «Южного потока» под давлением США, а теперь также под давлением из Вашингтона не захотели переходить на расчеты за газ через российский банк. Многие понимают, что это политика американцев, а не самих болгар. Страна находится под внешним управлением, как и многие другие бывшие социалистические государства Восточной Европы.

Даже внутри болгарского руководства случился серьезный конфликт по этому поводу. Президент Румен Радев заявил, что прозападное правительство действует в иностранных интересах и потребовал от премьер-министра разъяснений за энергетический кризис.

Президент Болгарии Румен Радев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Государство должно дать конкретный ответ, чьим интересам оно служит - своим или чужим. Настало время, чтобы правительство ясно показало, что оно осознает и поддерживает суверенитет Болгарии, и что его политика руководствуется национальными интересами. Наша суверенная позиция разрабатывается в Софии, а не в Киеве», - сказал глава страны.

Причина зависти

Многие эксперты, аналитики и писатели не раз задумывались, в чем причина ненависти части болгар к народу, который и создал им государственность и спас от уничтожения.

Некоторые находят ответ в общей неблагодарности стран русским за свободу и помощь. Небольшим народам неприятно думать, что они кому-то должны и их кто-то освобождал. Поэтому они ненавидят своих же спасителей, освободителей. Хотят доказать сами себе, что они великие и творцы своей истории. Комплекс неполноценности, зависть в государственном масштабе заставляют их ненавидеть и современную Россию.

Федор Достоевский в своем дневнике в 1877 году писал так:

«Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только Россия их освободит, а Европа согласится признать их освобожденными».

И оказался прав. Не считая Сербии. Белград пока еще держится.

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