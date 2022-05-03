Мечты не успевают за ростом цен: Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

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«Нет в жизни счастья!» - мысленно (а иногда очень даже громогласно) возмущается среднестатистический россиянин всякий раз, получая зарплату. Ведь зарабатывает он почти в четыре раза меньше, чем ему бы хотелось!

Посудите сами: по данным Росстата, средняя зарплата в России в начале нынешнего года равнялась примерно 55 000 рублей. А чтобы чувствовать себя счастливым, россиянину требуется 190 000. Это выяснили аналитики портала SuperJob, задав 24 тысячам взрослых россиян простой вопрос: «Сколько денег вам нужно для счастья в месяц?» Кстати, мужчины хотят больше: им в месяц нужно 216 тысяч рублей, дамам достаточно 166 тысяч. Видимо, эти 50 тысяч представители щедрого пола хотят тратить на женщин.

«Самыми дорогими в содержании» оказались, конечно, москвичи: им для счастья требуется 230 тысяч рублей. А самые скромные запросы – у жителей Оренбурга, Рязани и Липецка (см. «Только цифры»).

Что интересно: год назад эксперты проводили такой же опрос и тогда средняя зарплата мечты равнялась 173 тысячи рублей. То есть за год запросы выросли всего на 10%. А цены, по данным Росстата, за это же время поднялись на 17,5%. Так что наши запросы за инфляцией просто не успевают. То ли в нынешние времена мы вынуждены ужиматься даже в своих мечтах, то ли цены разогнались слишком уж сильно...

Что нужно, чтобы получать «зарплату мечты» (если, конечно, вам пока еще столько не платят)? Отвечая на этот вопрос, финансовый аналитик Михаил Беляев не открыл нам Америку: хотите больше денег – учитесь!

- Я недавно переписывался с одной девушкой, - рассказал Михаил Беляев в эфире радио «КП». - Она спросила: куда идти, чтобы получать много денег? Я ей порекомендовал – есть информационные технологии, ребята в этой сфере и 200, и 250 тысяч рублей зарабатывают. На что мне это прелестное создание разочарованно сообщило: ну-у-у, для этого же учиться надо...

По словам эксперта, несмотря на кризис, в ближайшее время зарплаты в России могут вырасти. И уход западных компаний может этому поспособствовать.

- В России освобождаются ниши, чтобы развивался наш собственный бизнес, создавались рабочие места. И если мы этим воспользуемся для «раскручивания» своей экономики, это даст толчок для роста производства с высокой занятостью и достойной оплатой труда, - говорит Михаил Беляев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 городов с самыми высокими запросами…

Город - Зарплата мечты, руб.

Москва 230 000

Владивосток 205 000

Ростов-на-Дону 200 000

Санкт-Петербург 195 000

Красноярск 192 000

Тюмень 190 000

Екатеринбург 188 000

Нижний Новгород 182 000

Хабаровск 182 000

Новокузнецк 180 000

…и с самыми скромными

Пенза 160000

Самара 160000

Тольятти 160000

Ульяновск 160000

Ярославль 158000

Киров 155000

Астрахань 150000

Липецк 150000

Рязань 145000

Оренбург 140000

По данным SuperJob. Опрошено 24 000 респондентов в городах с населением больше 500 тысяч человек.