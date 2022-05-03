Путин рассказал Макрону о переговорах с Зеленским

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин созвонился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Президенты обсуждали спецоперацию на Украине и ее последствия.

В самом начале глава страны лично поздравил коллегу с переизбранием. Официальное письмо Кремль уже отправлял, но живые слова всегда приятнее услышать.

Путин рассказал о ходе спецоперации и об эвакуации людей с «Азовстали», которая проводилась при участии ООН. Он обратил внимание, что Запад по-прежнему игнорирует обстрелы Донбасса и гибель там мирных жителей.

«Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», - заметили в пресс-службе Кремля.

Еще российский лидер объяснил Макрону, что Россия продолжает переговоры с Киевом. Но «серьезно работать» сложно, потому что Зеленский ведет себя не последовательно. Президент неделей раньше рассказал генсеку ООН Антониу Гутерришу, что в Стамбуле сначала получилось предварительно договориться с украинцами, но потом они полностью изменили свою позицию.

Макрон в ответ говорил о «глобальной продовольственной безопасности». Россия и Украины – одни из основных мировых поставщиков пшеницы. Сейчас с ее экспортом точно возникнут проблемы.

Путин парировал, что в первую очередь виноваты санкции. Мы банально не можем перевозить грузы, так как вся логистика парализована принятыми ограничениями.