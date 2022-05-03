Украина снова вытирает ноги о Германию: некогда сильнейшая страна Европы теперь — «ливерная колбаса»

Канцлер Германии Олаф Шольц опять подвергся оскорблениям украинского посла. Фото: REUTERS

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник переплюнул сам себя - назвал канцлера Германии Олафа Шольца, как сообщил Spiegel, «обиженной ливерной колбасой». Мельник и раньше позволял себе в адрес немцев и их руководства такое, что подобный дипломатический хам из любой другой страны давно бы вылетел как пробка к себе на родину. Но господин посол представляет «оплот западной демократии»: сегодня в Киев, как когда-то в Орду, один за другим с поклоном и выражением беспредельной поддержки чуть ли не в очередь спешат лидеры Запада. Зеленский покровительственно похлопывает их, приобнимает, не снимая майку цвета хаки - чтобы помнили, кто за кого воюет.

И по всем раскладам получалось, что теперь беспредельную поддержку мужественному Зе пришла очередь выразить канцлеру Германии. Ведь буквально днями Киев посетили заокеанские кураторы - госсекретарь Блинкен, министр обороны Остин и даже дама весьма преклонных лет спикер сената США Нэнси Пелоси. Сам Байден тут как-то сказал: «В Киев? Конечно поеду.» Потом, правда, разъяснили: хотел бы, да дела не пускают. А тут Шольц, не за океаном, чай, сел бы и приехал… Но он, не меняя печально-удивленного выражения лица с улыбкой неоправданной надежды, вдруг припомнил, что недавно на Украину с позором не пустили немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. И заявил: нет, спасибо, в Киев не поеду… От Мельника прилетело немедленно: «Разыгрывать обиженную ливерную колбасу - не очень по-государственному». Что тут остается Шольцу? В очередной раз умыться, грустно вздохнув, как обиженный ослик Иа…

Посол Украины в Германии Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Здесь неизбежно возникают два вопроса, и от ответа на них становится понятной новая политическая реальность, сложившаяся на Западе в связи с военной спецоперации России на Украине. Первый: почему Мельник, как представитель еще вчера (что было признано самим Западом) самой коррумпированной и бедной страны Европы, позволяет себе такое высокомерное презрение к еще вчера считавшейся самой сильной во всех отношениях страной Евросоюза? И второй: почему страна, претендовавшая, и не без оснований, на лидерство в том же Евросоюзе, не осмеливается жестко поставить на место разнузданного хама?

На первый вопрос ответ очевиден. Запад, избрав Украину главным орудием в борьбе с Россией, это орудие холит и лелеет. Прощает ему все, закрывает глаза на все его преступления и подхватывает небывалую до сего дня русофобию. Подначивает и подбодряет: «Давай-давай! Ну ка еще поднажми, поусердствуй!» И призыв услышан. Тот же Мельник что только себе не позволял. Компенсации за фашистскую оккупацию проталкивал (интересные дела: неонацистское государство вознамерилось от своих вдохновителей роялти получить). Злобствовал, что Берлин не признал «голодомор» геноцидом. Требовал много оружия и полного эмбарго на российские энергоносители (а в это время по украинской трубе газ как гнали в Европу, так и гонят). То есть, раз Киев - острие копья Запада, направленного на Россию, ему позволено все. Разумеется, пока не сломают.

Второй вопрос тоже не бином Ньютона. Шольц за считанные недели спустил статус Германии как европейского лидера до пуделя хозяина Белого дома. Сознательно он это сделал, или так вышло по разным причинам - не важно. Позиции, которые нарабатывали его предшественники, и не только Ангела Меркель, Шольц отдал без боя в одночасье - с той же извинительно-недоуменной улыбкой требуя самых жестких санкций против России и самой сильной поддержки Украины. Честно говоря, глядя на выражение его лица, иногда создается впечатление, что он говорит не то, что хотел бы, а что его заставили сказать, удерживая в жестких руках, сами понимаете, что. Но итога это не меняет. Американский диктат над Германией уже даже не маскируется политическими «терками» вроде споров Меркель с Байденом по поводу «Северного потока-2». И сообщения немецкой прессы о предстоящем коллапсе экономики страны из-за отказа от дешевых и стабильных российских энергоносителей воспринимаются как «хроника объявленной смерти».

Вот и имеем в итоге новую политическую реальность в Европе: распоясавшийся посол страны-марионетки англосаксов, костерящий лидеров государства, добровольно пустивших в себя зародышей «чужих» и самозабвенно вынашивающих их на собственную погибель. Но вспомним, что при дворах «правителей мира» всегда были шуты, которым позволялось задирать и оскорблять даже самых знатных аристократов. Чтобы понимали, что они - тоже чернь и должны подчинятся сюзерену беспрекословно. Правда, таким шутам позволялось быть только у ног хозяина, чтобы их фантазии не распалялись.

Но нынешние украинские лидеры явно из тех шутов, которые искренне верят, что могут не просто лаять на челядь хозяина, но и помыкать ею. Как иначе воспринять совсем свежее заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова по поводу Венгрии. Дескать, она явно считала, что в результате российских военных действий ей перепадет часть территории «незалежной». И грозно предупредил: «Ну увидим, какие последствия будут для этой страны». Так что Мельник далеко не один такой деятель на Украине. Там наступило, если обратиться к незабвенному сериалу «Место встречи…», время политических Промокашек. А они всегда самозабвенно хамят, пока не получат крепкий подзатыльник.