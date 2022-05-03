Геннадий Онищенко - о выводах Следственного Комитета РФ: Разработки США в биолабораториях на Украине были нацелены против славян

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

... - Геннадий Григорьевич, Следственный комитет России выяснил, кто стоит за разработками биооружия на Украине. Александр Бастрыкин заявил, что это - Минобороны США, подрядчики и так далее. Как бы вы прокомментировали эту относительно новую информацию по поводу украинских биолабораторий, о которых вы первым на страницах «Комсомольской правды» рассказали?

- Во-первых, для юридической чистоты этому заявлению не хватает ряда важных деталей.

- Каких?

- Кроме Министерства обороны, в этом проекте было задействовано Агентство по снижению угроз.

- Американское.

- Да, которое находится в ведении Министерства обороны, но является отдельным юридическим лицом. Ну, как у нас, допустим, Министерство здравоохранения и есть ещё служба Росздравнадзор. Это отдельное ведомство, со своим бюджетом и со своими функциями, но они друг друга дополняют.

Есть еще одно агентство – DARPA.

- В Америке.

- Это самое главное агентство, которое занимается разработками по всем направлениям – космического и других оружий. DARPA отвечает и за научные, за перспективные разработки.

Эти агентства тоже должны быть названы в числе ответственных за происходящее на Украине.

Потому что они что делали? Собирали материал и, естественно, вывозили его все эти 30 лет в США. Для того чтобы уже на своей территории, в таких военных учреждениях, как Форт-Детрик, где разрабатывается всё и вся, проводить дальнейшие исследования с теми вирусами, с теми микробами, которые характерны для нашего региона – Украина, Россия, Беларусь.

- А о каких материалах идёт речь, которые с Украины вывозили американцы – это микробы, что ли?

- Имеются в виду возбудители инфекционных болезней и так далее. Кроме того, они отправляли в США и биологический материал.

- Какой?

- Ну, кровь вывозилась, ткани... Подбирали особые когорты людей, то есть мужчин, прежде всего - славян, ну, и женщин тоже. Вот их биоматериал и отбирали.

Помните, был скандал, когда они заказали специально синовиальную жидкость.

- Какую жидкость?

- Синовиальную.

- Это что такое?

- Ну, давайте не будем сейчас устраивать курс молодого медработника.

- Ну, надо объяснить, а то непонятно.

- Кого интересует эта жидкость, пусть они почитают в документах.

СПРАВКА «КП»

Синовиальная жидкость - эластичная масса, заполняющая полость суставов. В норме - прозрачная или слегка желтоватая. В организме выполняет функцию внутрисуставной смазки, предотвращая трение суставных поверхностей и их изнашивание.

- А для чего это все?

- Это уже речь шла о том, чтобы микробы и вирусы адаптировать, чтобы они были более специфичны для этих когорт людей, то есть для славян, для этнических русских, белорусов, украинцев, то есть, такое, целевое назначение.

- А это как?

- Допустим, другие нации не болеют, а будут болеть люди определенного этноса.

Я уж не говорю о тех возможностях, которые есть сегодня у американцев, потому что они высоко продвинулись, и особенно военные ученые, - это создание искусственных вирусов, искусственных микробов, которые тоже могут быть тропны к нашему региону.

- Как понять – тропные?

- Тропные – значит, характерные для этого региона, и люди будут болеть именно здесь, а не где-то в другом месте.

- А как бы нам американцев здесь «прижучить»?

- Разоблачить? А вот здесь еще требуется очень и очень серьезная проработка. Формальные признаки - да, конечно, они имеются. Но по этим формальным признакам доказать что-то, с точки зрения того механизма, о котором мы много говорили, который был разработан, но из которого американцы вышли... Это механизм контроля по КБТО, причем уже на современном уровне, не на уровне 72-го года, когда была принята конвенция, а именно - с позиций сегодняшних возможностей…

- А давайте расшифруем и этот механизм...

- Конвенция по биологическому и токсинному оружию (КБТО). Этот механизм с 72-го года действует, а в 2001-и он был доработан, но американцы, выйдя из него, обвинив кого-то там в чем-то... И теперь действуют без всякой оглядки.

- А можно ли сказать, что они уже частично использовали эти свои биологические разработки на Украине?

- Конечно, использовали. 30 лет они что, зря зарплату получали? Уж они-то ее отрабатывают.

- А кто конкретно?

- Кто - кто? Американские военные микробиологи.

- Они что - уже использовали свои разработки на территории Украины или и в других, соседних государствах?

- Что американцы там наработали, это можно будет понять только тогда, когда мы получим результаты тех заданий, которые они выполняли, и «возьмём в плен» те вирусы и микробы, на которых они сосредотачивали свое внимание. Они же не всё подряд собирали.

В Одессе на базе противочумной станции, которая была в Советском Союзе и подчинялась напрямую Минздраву СССР, они сформировали институт, где, скорее всего, делали первичную генетическую оценку, может быть, какие-то другие манипуляции проводили.

- Я понял из нашего интервью, что нельзя исключить, что США использовали свои разработки на территории Украины.

- Подождите. Ничего исключать не надо. США занимались конкретными наступательными военными программами.

А вот как это доказать? Того материала, который был озвучен прокуратурой, явно недостаточно, здесь нужно более глубокое расследование.

Тут надо поднимать материалы. У меня есть фамилии тех людей, которые, уже будучи украинскими гражданами, были вовлечены американцами в этот процесс и даже сами руководили им..

- Вы можете их назвать?

- Не буду я их называть, потому что для этого есть другое время и иное место, где это нужно и можно будет огласить. Зачем же я буду о них сейчас говорить, если они после этого завтра сбегут куда-нибудь? Они известны, и эти данные, я надеюсь, есть и у Генеральной прокуратуры. И, конечно же, у Следственного комитета.

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