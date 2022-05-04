Последние новости о ситуации вокруг Украины на 4 мая 2022 года: Почему Зеленскому не нужен мир, куда полетит Папа Римский, сколько Шольц будет терпеть унижения

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что армия его страны никаких операций на территории России не проводит. Фото: REUTERS

Попытка обмануть арабов

Украинский лидер заявил, что армия его страны никаких операций на территории России не проводит. Такое удивительное заявление прозвучало в интервью шестого президента незалежной арабским телеканалам «Хадас» и «Аль Арабия». Понятно, что журналисты с Ближнего Востока сейчас не курсируют по Белгородской, Курской и Брянской областям с телекамерами. Потому, конечно, не видели ни подрыва железнодорожного моста в Курской области, ни ночного удара украинских вертолетов по НПЗ и типографии в Белгороде, ни минометного обстрел 29 апреля погранпункта Белая Березка. Они не слышали, как 25 апреля более полсотни украинских мин прилетели по брянскому КПП Троебортное, а в поселке Климово среди раненных от рейда украинских геликоптеров оказались беременная женщина и ребенок, которому не исполнилось и двух лет.

Медведев оценил стремление Киева к миру

«Не нужен Зеленскому никакой мирный договор, - написал в своем телеграм-канале заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев, - Для него мир — это конец». Бывший российский премьер уточнил, почему заключение мирного соглашения с Москвой для сидящего в Киеве лидера нации смерти подобно: его либо «повесят на гiляку» нацисты за сговор с москалями, либо конкуренты сместят его «как президента, проигравшего войну».

Когда начался распад незалежной

Распад незалежной начался 8 лет назад. С февраля 2014-го, когда в Киеве произошел госпереворот. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает мартовский выход Крыма из состава Украины знаковым началом этого распада. А логичным продолжением процесса - объявление ДНР и ЛНР своей независимости. По словам спикера Госдумы, тенденции продолжают нарастать: сотни тысяч проживающих в западной части Украины получили гражданство Венгрии и Польши, более 5 миллионов человек покинули страну за последние месяцы, а Херсонская область объявила о переходе на рубли.

Призывавших к убийству найдут и посадят

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении националиста Владимира Шилова. Этот поборник украинской независимости публично призывал к убийству российских военных — не брать в плен, а уничтожать на месте. Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти и вражды». Шилов вместе с рядом других националистов записал соответствующий «мотивирующий» видеоролик. Этот ныне 60-летний человек много лет служил в МВД на Донбассе при трех президентах, считался борцом с бандитизмом и оргпреступностью, дослужился до подполковника. Других офицеров у нас для вас нет...

Почему немцы сносят оскорбления от украинцев?

Сначала немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что отказ принять на берегах Днепра Франка-Вальтера Шайнмайера не дает главе правительства ФРГ возможности посетить Киев. О чем Шольц сообщил в интервью ZDF. Канцлер назвал нежелание украинского лидера видеть Штайнмайера «заметным событием». И мягко пожурил власти Украины, мол, они поступают не очень правильно. Особенно на фоне той помощи, что идет из Берлина. И тут же включился фонтан красноречия от записного критика властей ФРГ, посла самостийной в Германии Андрея Мельника: «Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному». «Ливером»» этот выдающийся дипломат нашего времени назвал главу государства, где Мельник 6 лет колбаски активно поглощает, и заодно льет тухлую воду на ржавую мельницу. А немцы все утираются и ждут плевков, пощечин, чего-то еще более острого — ради политической целесообразности?

Папа Римский рассказал про «лай НАТО»

В Ватикане, кажется, понемногу начинают прозревать. Папа Римский Франциск предположил, что как раз действия северо-атлантического альянса у российских границ вызвали ответную реакцию Москвы. И именно такие выпады во многом повлияли на то, что украинский кризис перешел в горячую фазу. Итальянская газета Corriere della Sera приводит высказывание понтифика: «Вероятно, лай НАТО у дверей России привел к такой реакции Кремля». Папа Римский сообщил, что он готов лично отправиться в Москву к президенту Владимиру Путину для урегулирования ситуации на Украине. Впрочем, и Киев глава католической церкви также намерен посетить.

А вице-премьер хочет в НАТО

Член украинского кабмина взбрыкнула. Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина заявила, что Киев от планов вступления в северо-атлантический альянс и не собирался отказываться. Вот что она заявила: «Сообщения НАТО по Украине были разочаровывающими. Конечно, мы ожидали большего». Пани Стефанишина раскритиковала «нерешительность» руководства военно-политического блока. Правившая Киевской Русью княгиня Ольга некогда крещение приняла, а нынешние ольги в Киеве, кажется, принимают лишь таблетки.

На кого Рада наложила запрет

Украинский парламент принял закон, который запрещает деятельность «пророссийских партий». Известный депутат Рады Железняк радостно отрапортовал об этом в телеграм-канале, сообщив, что за принятие документа проголосовало 330 депутатов. Кто попал в число «антиукраинских партий»? Это «Коммунистическая партия Украины», «Партия регионов», «Социал-демократическая партия Украины (объединенная)», «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), «Партия Шария», «Государство», «Левая оппозиция», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Союз левых сил», «Социалистическая партия Украины», «Оппозиционный блок». В «черном списке» также «Социалисты», «Наши» и «Блок Владимира Сальдо». Имущество, средства и иные активы попавших под запрет должны будут перейти с в собственность государства.

Они думают, что их спасут бетонные стены

Очередную стену возвели украинские военнослужащие на юго-западных рубежах самостийной. На этот раз сооружение из бетонных блоков появилось на ключевом переходе «Кучурган» - это на границе с Приднестровьем. Стена была установлена утром 3 мая на мосту через реку Кучурган. Она разделяет Украину и Приднестровскую Молдавскую республику. Первая стена была сооружена на территории погранпункта пропуска еще 28 февраля. Тогда по инициативе Киева граница с Приднестровьем была закрыта.

Макрон позвонил Путину месяц спустя

После разговора в конце марта, переизбранный в конце апреля президентом Франции Эммануэль Макрон вновь решил связаться с российским коллегой. В ходе двухчасовой беседы лидеры двух стран подробно обсудили гуманитарную обстановку на Украине, отдельно остановившись на Мариуполе. Причем господину из Парижа были представлены очередные факты пренебрежения Киевом нормами гуманитарного права, в том числе продолжающиеся обстрелы гражданских объектов не только в Донецкой и Луганской народных республиках, но и например, в Херсонской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ под Изюмом отказываются выполнять приказы

Российские войска продвигаются к Славянску (подробнее)

Черный дым и ужас "Азовстали": С чем столкнулись разведчики на промзоне, где засели нацисты

Спецкор "КП" Дмитрий Стешин поработал с разведчиками на периметре «Азовстали» (подробнее)