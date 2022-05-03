Россияне разглядели бумеранг в воссоединении Ирины Шейк и Брэдли Купера. Это карма настигла Леди Гагу за «тупых русских»

Леди Гага Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще Александр Борисович Градский учил — ничто на Земле не проходит бесследно. Но американская певица и актриса Леди Гага не слушала мэтра. Вот и назвала русских людей тупыми (за то, что ее не арестовали в Москве, когда она ходила полуголой по Красной площади), после чего жестоко поплатилась.

Русскоязычные пользователи организовали перекличку в аккаунте Гаги, завалив публикации спамом. Люди пишут строчки из гимна России, советуются, какой купить автомобиль, продают гараж и поздравляют друг друга с майскими праздниками.

Типичные сообщения из Инстаграма* звезды Голливуда выглядят так: «Всем привет!!! Хочу на майские замутить пикник, дайте совет, в какой день? Что с собой брать? Вино красное или белое? Короче, я в растерянности», «Как убрать живот?», «Продам муку».

Но это еще не все. Русский «гагачат» усугубился конспирологией вокруг личной жизни певицы. Некоторые особенно наблюдательные граждане связали гадкий шовинистический выпад Гаги с проблемами на любовном фронте. Западная пресса продолжает писать о том, что Брэдли Купер ушел от певицы и вернулся...к Ирине Шейк. Они все чаще стали проводить время с совместным ребенком — дочкой Леей. Актер до сих пор не сделал предложение коллеге, хотя роман длится (если длится) четвертый год. Кроме того, в соцсетях звезд практически нет совместных фото.

Инсайдеры Hollywood Reporter сообщают, что сейчас Купер как никогда близок к Шейк и готов к возобновлению отношений с бывшей и уходу от токсичной Гаги.

Такой вот симметричный ответ на оскорбления русских получился. Сама Гага высмеивает это публикации в СМИ, но опровергнуть не может — что говорит или о немой беспомощности, или о глубоком правдоподобии подобной коллизии.

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