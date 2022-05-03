«В сентябре-октябре выйдем на экраны» Илья Авербух рассказал про фигуристов, готовых завершить карьеру ради «Ледникового периода»

Илья Авербух Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как только прославленный тренер Алексей Мишин заявил о том, что «уникальное детище» Ильи Авербуха — проект «Ледниковый период» — приостанавливает существование, публика начала переживать: как же так?

СМИ стали штурмовать хореографа и продюсера с просьбами прокомментировать скандальное высказывание. И он сдался.

— Решение принимает руководство Первого канала, — дипломатично ответил Авербух изданию Sport24. — Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждем. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников. Еще раз повторю, что принимает решение Константин Львович Эрнст. Я хотел бы, чтобы проект состоялся, потому что это важно для многих ребят, так как впереди непростой сезон. Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати.

Фото: СОЦСЕТИ

Известные российские фигуристы, отработав и «Ледниковый период», и ряд коммерческих ледовых шоу, в настоящий момент отдыхают за границей. Большинство облюбовали побережье Персидского залива: Никита Кондратюк — в ОАЭ, Александра Трусова — тоже, там же и Камила Валиева.

Евгения Медведева — тоже где-то на море.

Фото: СОЦСЕТИ

Авербух подчеркнул, что работа над «Ледниковым периодом» и не останавливалась — и как только руководство Первого канала даст отмашку, начнутся репетиции. В эфир шоу может выйти уже осенью.

— Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре мы выйдем на экраны с «Ледниковым периодом», — сообщил в соцсетях хореограф.

— Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!

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