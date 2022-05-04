Опять «двойка»

Игорь Петренко сыграл в сериале советского разведчика Короткова. Фото: Кадр из фильма

С первой же серии ясно, что фильм про советскую разведку снимали иностранные шпионы. Они всеми силами пытаются прикинуться своими и имитировать знание русской жизни 30-х, но палятся буквально на каждом шагу.

Портрет Сталина висит в кабинете за дверью. Младший лейтенант панибратски представляется нар-кому Павлом Фитиным и не менее дру-

жески зовет его «товарищ Ежов». Это

Сталину он «товарищ Ежов», а тебе - «товарищ генеральный комиссар», и никак иначе. Чекисты, назначаемые в должность, гаркают «Служу Советскому Союзу», будто им орден дают.

Малые дети ведут себя, как нынешние оборзевшие принцы крови. Хамят старшим. Сбегают по ночам дуться на весь мир. За спаленный сарай жопу им не изукрашивают до синюшных рубцов - как было бы в любой, даже номенклатурной семье.

Фашистки из наружного наблюдения ходят на слежку с автоматом в пеленках. Татарин в исполнении осетина притворяется китайцем, прищурившись и надев ермолку, - и японцы не распознают обмана. Руководство разведкой осуществляется криками «Результат где?» и «Идите и работайте».

Когда дипломатический резидент, скрываясь от своих, забегает в консульство за деньгами, безумие становится совсем концентрированным. Дипмиссии за рубежом являются территорией аккредитованной страны - его б там в секунду замели. Да, перебежчик Орлов прихватил с собой круглую сумму - но уж, конечно, не в момент, когда у него на хвосте висела вся посольская резидентура.

Где нет косяков - там сплошная «Калинка- малинка» и «Очи черные». Если на улице что-то играют - то «Марш авиаторов». Если в столовой Лубянки - то «Танец маленьких лебедей». Другой музыки шпионы не знают. Если в рейхе на тумбе афиша - то непременно «Голубой свет» Лени Рифеншталь (на экране меж тем 1939-й, а фильм 1932-го). Американцы общаются в стилистике макулатуры Василия Ардаматского:

- Что нового в Китае, Билл?

- Ничего, Гарри!

Приличный артист в сериале враз опознается по скептической ухмылке. Игорю Петренко, Егору Бероеву, Дмитрию Куличкову настолько неловко заниматься чепухой, которую предлагает им сценарист и продюсер Чащихин-Тоидзе (типичная, кстати, шпионская фамилия!), что они все время посмеиваются. Режиссеру Белевичу тоже неудобно, и он скрывается за псевдонимом Астахов.

Есть от чего. Кажется, авторы работают на какую-то третью страну, потому что о фашистской Германии тоже не знают ни бельмеса. Облаву на подпольщиков в рейхе устраивает армия. Немцы только тем и заняты, что говорят «шайсе» и пьют шнапс. Когда советский агент лейтенант Шульце-Бойзен начинает в 39-м году (!) заступаться за еврея, слышен запах очень плохого Голливуда. Он забыл еще «Интернационал» спеть.

Кепки - как из костюмерной «Мосфильма» Гуляющие в парке - вылитая наружка: уж больно скверно изображают непринужденность. У газеты «Правда» развернутые заголовки в стиле New York Times. Призывники идут на сборный пункт по Красной площади (куда ж без нее?).

В общем, стоит признать, что в нелегальной работе наши ведущие телеканалы смыслят ровно столько же, сколько во внутренней безопасности, - ни аза. Демарши всяких сомнительных элементов в прямом эфире, отъезд на Запад ведущих новостей, политические куплеты гг. Урганта, Галкина, Макаревича, Агалаковой, редакторши Овсянниковой, критического публициста Долина, вокалиста Меладзе и прочих пригретых особ - вот и ответ на сакральное: с кем они, мастера культуры? Причем получилось так, как получилось, не из-за злого умысла, а, как говаривали в фитинскую старину, ввиду преступной утраты бдительности и мягкотелости к чуждому элементу. Фильм о разведке и национальном интересе на Первом после такого заходит хуже.

Какое-то неудобство возникает, как у вечно ухмыляющихся неглупых артистов.

Нет, кому все перечисленное пустяки и дело житейское, - тех с нетерпением ждут у голубых экранов.

«Начальник разведки»

Первый канал, 2022. Реж. Кирилл Астахов.