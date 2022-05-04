Военная спецоперация на Украине 4 мая 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 мая 2022 года.

Российские средства ПВО во вторник 3 мая сбили в воздухе украинскую баллистическую ракету "Точка У" и перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня "Смерч".

Украинские националисты использовали режим тишины на "Азовстали", который был установлен для проведения эвакуации мирного населения с территории комбината, для того, чтобы выйти на огневые позиции.

Пыточная камера, устроенная украинскими националистами или военными, обнаружена под Херсоном. Пыточная камера была обустроена в подвале придорожного кафе "Старый дуб". В подвале находилось тело замученного человека, предположительно, это российский военнослужащий.

Министерство обороны России сообщило, что силы РФ нанесли удар ракетами "Оникс" по военному аэродрому в районе Одессы. Военное ведомство уточнило, что через этот аэродром доставлялась иностранная военная техника.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:08 Зеленский не уверен в успехе мирных переговоров с Россией. Прорыва в переговорном процессе можно ожидать только после специального обращения со стороны президента России Владимира Путина, считает украинский лидер

4 мая:

23:55 Зеленский: восстановление территориальной целостности Украины является главной задачей украинских властей. Президент Украины повторил тезис украинских властей о том, что необходимо вернуть Крым

23:45 Байден по ошибке сказал, что США снабжали ракетными комплексами Javelin Россию, а не Украину

23:34 Зеленский считает, что на восстановление Украины потребуется около 600 млрд долларов. По его словам, речь идет о восстановлении "инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий"

23:25 Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в 6-8 поколений. Американский лидер отметил, что считает события на Украине "первой реальной битвой" между демократией и автократией в современных условиях

22:33 Российский журналист Соловьев в Мариуполе встретился с главой ДНР Пушилиным

22:17 ВКС России сбили украинскую «Точку У» и уничтожили четыре радиолокационные станции

22:06 Минобороны РФ сообщило, что националисты в Николаеве разместили бронетехнику на территории школ. Боевики складируют боеприпасы в подвалах жилых домов, не давая жителям эвакуироваться