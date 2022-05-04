Герои спецоперации «Z»: майор Степанов заметил на пути колоны взрыватели замаскированные в асфальте

Продолжается военная спецоперация на Украине.
Фото: Александр КОЦ
Минобороны России продолжает публиковать наградные листы на сержантов и офицеров, что решительно мужественно освобождают от украинских националистов и иностранных наемников населенные пункты Украины. Герои спецоперации «Z» спасают мирных граждан от угроз и издевательств, от жестоких провокаций и всего того, чего бы нормальная власть со своим народом никогда бы не сотворила.
Сегодня уже десятки попавших в плен украинских военнослужащих дают подробные показания, где изобличают преступный киевский режим в военных преступлениях.
НАШЕЛ ВЗРЫВАТЕЛИ В АСФАЛЬТЕ
Майор Александр Степанов
Майор Александр Степанов
Фото: Минобороны РФ
«Благодаря умелым действиям майора Степанова инженерно-разведывательный дозор успешно выполнил задачи по инженерной разведке дорожного направления по назначенному маршруту на котором уничтожено 8 фугасов, 10 мин со взрывателями установленных в асфальтированное покрытие дорожного полотна, что обеспечило колоннам материально технического обеспечения своевременно и без потерь доставить боеприпасы на передний край.
Руководя личным составом инженерно-разведывательного дозора, Александр Степанов успешно выполнил задачу по эвакуации раненных из района огневого поражения в полевой госпиталь, благодаря чему военнослужащие получали своевременную медицинскую помощь».
ВЫЯВИЛ И ЛИКВИДИРОВАЛ ЗАСАДУ
Младший сержант Антон Михайлов
Младший сержант Антон Михайлов
Фото: Минобороны РФ
«Младший сержант Антон Михайлов в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов от незаконных вооруженных формирований украинских националистов.
Продвигаясь по окрестностям населённого пункта Антон обнаружил в заброшенном здании группу хорошо вооруженных боевиков, которые готовили нападение на российские подразделения.
Мгновенно оценив ситуацию, Антон Михайлов доложил командиру о готовящейся засаде, после чего вместе с экипажем вступил в бой с группой боевиков.
Ведя прицельный огонь по националистам, Антон получил ранение кисти. По итогам боестолкновения группа боевиков была полностью ликвидирована.
Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Антона Михайлова, готовящаяся провокация в отношении российских войск была сорвана, что позволило развить наступление российских войск и освободить населенный пункт от украинских радикалов».
ВСКРЫЛ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ОРУЖИЯ
Подполковник Евгений Капустин
Подполковник Евгений Капустин
Фото: Минобороны РФ
«С получением боевого приказа занять круговую оборону имеющимися силами и средствами мотострелкового батальона и ждать подхода подкрепления, грамотно распределил личный состав и технику, составил план охраны и обороны. Организовал минно-взрывные заграждения на особо опасных подступах к району. Все попытки противника вскрыть слабые места и овладеть районом обороны были пресечены без потерь в личном составе и технике.
Личный состав Евгения Капустина провело разведку, что позволило уточнить оперативную обстановку, о местах расположения и количестве техники противника в этих районах. Также были получены сведения с точными координатами мест выдачи вооружения националистам.
После поступления команды на отвод личного состава и техники, благодаря умелому руководству, организовал эвакуацию из-под обстрела и прорыв из окружения. В результате вверенный личный состав и техника без потерь прибыли в заданный район. По прибытию доложил разведывательные данные, что способствовало уточнению оперативной обстановки».
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По данным руководителя Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковника Михаила Мизинцева киевский режим на Украине продолжает вести войну против мирных жителей.
— Зафиксированы многочисленные обстрелы открытых гуманитарных коридоров боевиками националистических батальонов
из стрелкового оружия и минометов.
—Объекты гражданской инфраструктуры на Украине используются в военных целях, а мирными жителями прикрываются как «живым щитом».
—В поселке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодежная
на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки,
в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в своих квартирах.
—В Николаеве на территории школ № 6 и № 7 размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась.
-Кроме того, в Харькове боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись.
По достоверно установленным данным подобные масштабные рейды ранее проведены в Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктах.
Минобороны России передает в СК России факты циничных злодеяний украинских неонацистов, которые являются прямыми доказательствами их бесчеловечной жестокости по отношению к мирным гражданам.
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