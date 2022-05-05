Оскорбленный Иван Ургант впервые лично обратился к поклонникам

Почти два месяца Иван Ургант провел в режиме тишины: ни эфиров на ТВ, ни постов в соцсетях, ни единого интервью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти два месяца Иван Ургант провел в режиме тишины: ни эфиров на ТВ, ни постов в соцсетях, ни единого интервью. Лишь в самом начале марта шоумен кратко прокомментировал свой отъезд из страны: мол, без паники, ушел в отпуск, скоро вернусь. Между тем, все это время вокруг Урганта бушевало море слухов - про эмиграцию, потерю работы на Первом канале, продажу элитной недвижимости... В Сети даже публиковали фото якобы апартаментов Урганта в Москва-Сити с сауной, тренажерным залом и отдельным входом для прислуги, проданных за 400 млн рублей. Что из этого правда, а что ложь, поклонники могли только догадываться: оправдываться телеведущий считал унизительным.

Однако, теперь шоумен наконец прервал молчание, опубликовав первый пост в своем Телеграм-канале, где его высказываний с конца февраля терпеливо ждали 202 тысячи подписчиков. Комментировать "все сказанные и написанные про себя глупости" Ургант по-прежнему не стал, зато хлестко обратился к "Эдуарду Б." - театральному режиссеру Эдуарду Боякову, который в свое время сделал Ольгу Бузову актрисой МХАТа.

Ранее Бояков пообещал плюнуть в Ивана Урганта при встрече: "Если он окажется от меня на расстоянии плевка - он его получит". Но оказалось, режиссер стал жертвой фейка: видео с горящим русским танком, за которое Бояков ополчился на Урганта, на самом деле тот не публиковал. Провокационные кадры появились в фан-сообществе "Вечернего Урганта", а сам ведущий понятия не имел об их существовании.

Выяснилось все это на днях: на ошибку режиссеру во время интервью указала Ксения Собчак - так Бояков оказался в неловкой ситуации и заявил о готовности извиниться перед шоуменом.

- Почему он сразу ничего не объяснил? Если бы я услышал из уст Урганта, что он не имеет отношения к этому видео, я бы первый написал ему СМС с извинениями, - признался режиссер.

И вот Иван Ургант наконец объяснился.

- Услышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства - с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя, - с фирменной иронией написал Ургант, опубликовав скриншоты публикаций СМИ об ошибке Боякова. - С другой, думал я, Эдуард - человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны... Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Телеграм... Извинения Ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств, временно не имею возможности подтираться смартфоном.

Кроме того, как добавил шоумен, гастрольные туры и продажу недвижимости ("особенно несуществующей") он также анонсирует в своем канале. Эта ремарка неслучайна: на днях появилась информация о гастролях шоу "Вечерний Ургант" в Европе. Согласно афише, ведущий и его команда выступят в Германии в начале июня: билеты на шоу стоят от 3000 до 10 000 в переводе на рубли.