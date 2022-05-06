Шпионаж, три высших и война за ДНР: Черный Ленин творит мировую революцию

Айо всегда шел по пути, начертанному вождем мировой революции... Фото: Личный архив

Я бы этого Бенеса Христофоровича Айо назвал русским Че Геварой. Но народ еще в 2014-м успел окрестить его Черным Лениным. В истории мулата из советской Латвии несколько уголовных дел (от шпионажа до терроризма), война за ДНР, три высших образования и много другого. При этом он утверждает, что всегда отстаивал интересы Русского мира и социализма.

Бенес встретился со мной в забегаловке у метро «Бауманская». И удивил незнанием последних новостей - предложил сесть в «Макдоналдсе». Что эта сеть ушла из страны, я ему рассказал первым.

Афролатыш на постсоветском пространстве

С самого начала Бенес был не такой, как все. Взять хотя бы цвет кожи - в Советском Союзе жило не так много темнокожих пионеров. Папа приехал из Уганды учиться на агронома в Университете дружбы народов. В Москве он познакомился с русской девушкой, которая и родила в 1979 году мятежного сына.

Но вырос Айо не в столице, а на востоке Латвии. Парень в отличие от большинства прибалтийских школьников (да и большинства жителей Страны Советов, если уж честно) ухитрился по-настоящему уверовать в идеи социализма. В 12 лет он вырезал из «Правды» портретики, чтобы агитировать за сохранение латвийской компартии и СССР!

- Я был убежденным октябренком и пионером, читал газеты, смотрел пленумы и заседания ЦК КПСС и Верховного Совета по телевизору, - рассказал Бенес.

У мужчины непривычная манера говорить: все фразы - будто выступление с революционной трибуны.

Наверное, в случае Бенеса коммунизм - это действительно призвание. Или диагноз. Потому что путь к нему оказался совсем уж чудным: через биологию и русских классиков.

- Биология потрясающе раскрывает сущность человека. Распределение ролей в стае, законы развития у человека и животных, по сути, одинаковы. Высокоразвитые животные всегда помогают друг другу, даже если кто-то из стаи попал в яму, - объяснил Айо. Еще он добавил, что произведения Пушкина, Лермонтова и Толстого из домашней библиотеки первыми показали ему, что такое справедливость.

Я бы подумал, что Бенес просто выпендривается, если бы он не был так серьезен.

Первые две отсидки

В 90-х Бенес окончил биофак Латвийского университета. В магистерском дипломе он описал размножение грызунов в неволе.

К концу десятилетия Айо примкнул к лимоновской национал-большевистской партии*. С этого момента политическая карьера афролатыша закусила удила и понеслась вскачь.

В 1999 году он пикетировал посольство России за то, что премьер Черномырдин плохо защищал Югославию от бомбардировок НАТО. Потом Бенес ходил на марши в защиту русского языка, клеил плакаты, а в 2005-м загремел в латвийскую тюрьму за «призывы к свержению власти». Активист раздавал листовки, заканчивавшиеся чудесным пассажем: «Давайте укажем место проклятому режиму или просто свернем ему шею».

После отсидки Айо от греха подальше перебрался в Лондон. Тут он получил еще одно высшее образование, тоже биологическое.

- Я изучал антагонистические отношения в царстве грибов. Это большая экологическая проблема, - рассказал мне Бенес. На самом деле он наговорил гораздо больше, но я вообще ничего не понял из его объяснения.

Увы, и в Британии мулату с русской душой оказалось тесно. В 2012 году он отправился в Голландию митинговать из-за гибели Александра Долматова (этот активист участвовал в московских протестах, потом уехал в Европу за политубежищем и был найден повешенным в голландской тюрьме).

- Сначала мы в Амстердаме пикетировали дворец короля. Потом поехали в Гаагу, пошли к зданию парламента, передали петицию, постояли с пикетом. А потом совершили такую революционную акцию у здания министерства юстиции и безопасности - раскидали листовки, кинули дымовые шашки, шумовые гранаты… - похвастался Бенес.

За это он получил 7 месяцев голландской тюрьмы.

Украинский плен

- Я - русский. Я жил в русской культурной среде, читал русских поэтов, писателей. Мама, родственники прививали мне эти уникальные особенности русской культуры с детства, - рассказал Бенес.

С таким подходом и обостренным чувством русской справедливости Айо не мог пройти мимо событий 2014 года. В марте, после призыва Лимонова ко всем нацболам, афролатыш поехал в Крым бороться за независимость полуострова.

...и потому оказался в рядах ополченцев Донбасса... Фото: Личный архив

- Я с товарищами поступил в местную самооборону. Мы поддержали население, не желавшее подчиняться киевской хунте, которая отменила региональный статус русского языка, - вспомнил мой собеседник.

Примерно в это время журналисты и придумали ему прозвище - Черный Ленин.

Но Бенесу не суждено было долго пробыть в Крыму, ведь уже начал тлеть Донбасс… Когда итоги референдума о присоединении полуострова к России подвели и утвердили, Айо поехал митинговать в Донецк.

Конечно, и тут у него оказался свой особый русский путь. Темнокожий активист привлек внимание Службы безопасности Украины, которая еще работала тогда в городе. Украинские чекисты задержали Бенеса, что называется, до выяснения.

- На Украине меня держали в воинской части под Харьковом. Там было помещение с деревянным полом. Кормили нормально. Выйти куда-то - в туалет, например, только в сопровождении автоматчиков, - рассказал революционер.

Семь дней Черный Ленин просидел на гауптвахте. Киевские власти недолго думая решили Айо депортировать. Все-таки у него был латвийский паспорт. Но удивительное дело - Рига наотрез отказалась принимать своего гражданина. В итоге Бенеса выслали в Лондон.

Темнокожего нацбола эта заминка не остановила. Сначала борец за справедливость вырвался из Британии в Россию, а потом добровольцем снова поехал в Донбасс. К этому моменту там уже начали стрелять.

- Ты же до этого в армии не служил, а современная война - штука сложная. Воевать надо уметь, - говорю Бенесу.

- Ну меня на две недели отправили в учебку. Я там стал наводчиком самоходной гаубицы «Гвоздика». Потом повысили до командира орудия!

Вот так Бенес на пять с лишним лет - с конца 2014-го по март 2020-го - попал в армию ДНР. И дослужился до старшего сержанта.

Война не помешала Черному Ленину продолжить обучение. На заочном отделении Луганского университета имени Даля революционер защитил степень магистра политологии.

Из ДНР в Шиес…

Но и в Донбассе мятежная душа не смогла сидеть вечно.

- В 2020 году знакомые сказали, что нужно мое присутствие в Шиесе (там шли протесты против строительства мусорного полигона. - Ред.). У меня за годы службы накопилось много дней отпуска. Я взял их все сразу и отправился в Архангельскую область, - вспоминает Бенес.

И вот темнокожий сын угандийца поехал защищать суровый Север России от мусора… К этому моменту Черный Ленин обзавелся паспортом ДНР, с которым его спокойно пустили в нашу страну.

Несколько дней жил в палаточном городке вместе с остальными протестующими.

Веселье началось, когда Бенес отгулял свой отпуск в архангельских лесах и собрался ехать обратно в Донбасс. На станции его арестовала наша полиция. Оказалось, он в международном розыске по заявке Латвии за терроризм, наемничество и шпионаж.

- Майор полиции мне говорит: «Вы в международном розыске - Интерпол вас ищет по запросу Латвии». Ну я ему объяснил: Латвия - фашистское государство, там преследуют русских, репрессируют борцов за права русскоязычных. Мне ответили: «Мы вынуждены. Вы же в розыске», - вспомнил Бенес.

Но за героя «крымской весны» вступились в Думе. Депутат из фракции КПРФ Сергей Шаргунов прислал официальное письмо с просьбой отпустить Бенеса. Поразительно, но в полиции в итоге прониклись. Несмотря на то что требование об аресте выписала Генпрокуратура, Черного Ленина отпустили на свободу.

...а из Шиеса в Москву

Закончив с борьбой за экологию Русского Севера, Бенес Христофорович не стал возвращаться в ДНР. Вместо Донецка Черный Ленин решил защищать своих бывших однополчан.

Уже в середине марта 2020-го Айо прибыл в Челябинск, чтобы помочь другому ополченцу из Донбасса Евгению Щербаку. Того суд как раз собирался депортировать на родину, в Казахстан. Солдат после ранения лечился в России.

Но участие Черного Ленина ополченцу не помогло. Того все-таки выслали в Казахстан, где Щербак получил 4,5 года колонии за наемничество.

...и борцов против мусорного полигона в Шиесе, где его задержали и могли депортировать, если бы не вмешательство депутата Госдумы Сергея Шаргунова (на снимке). Фото: Личный архив

- Чем ты сейчас занимаешься в Москве?

- Борюсь за социализм. На социалку государство должно тратить больше денег, - ответил мне Черный Ленин.

К добру или к худу, но мятущийся сын угандийца бомбардирует чиновников и прокуратуру жалобами на незаконные свалки, вырубки деревьев. А 12 апреля, в День космонавтики, Бенес с однопартийцами пришел к памятнику Гагарину позировать на фото с красными флагами.

Еще Бенес без устали пишет в интернете посты в поддержку спецоперации на Украине. Вот один из них, довольно типичный: «Бандеровские уроды все еще надеются на помощь натовской сволочи. Не думаю, что Запад будет воевать ради какой-то низкосортной бандеровщины».

Что дальше?

Эх, измельчал дух непокорного афролатыша. А может, он просто взял стратегическую паузу. Дело в том, что Айо уже 8 лет пытается получить российское гражданство.

- Первый раз я подал заявление еще в 2014 году. Но для получения паспорта надо жить в стране, а я поехал в Донбасс. Теперь я жду новой возможности, - объяснил Черный Ленин.

Сейчас у Бенеса аж три документа: паспорта Латвии и ДНР, а еще российское свидетельство беженца. Но Айо очень хочет гражданство России. Не уверен, что наша бюрократия пойдет на это даже с учетом всех его заслуг и заступничества коммунистов из Госдумы.

В любом случае Бенес Христофорович собирается идти до победного административного конца. А для этого ему точно нежелательно снова попадать в тюрьму. Возможно, поэтому жители Москвы еще не услышали о новых громких акциях протеста темнокожего коммуниста против всемирной социальной несправедливости.

P. S. В 2005 году прокуратура Латвии отправила Бенеса на психиатрическую экспертизу.

- Я пошел в нормальную больницу тогда сам. И проверился. Психиатр сказал: «Все хорошо». Я справку дал прокурору, что я нормальный. Прокурор была вне себя от ярости, - рассказал Черный Ленин.

Так что, если у читателя вдруг почему-то возникли сомнения, то зря.

*Запрещена в России.