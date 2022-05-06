Близкий друг: 76-летний Евгений Петросян может снова стать отцом

Евгений Ваганович счастлив с молодой женой Татьяной Брухуновой. Их сыну Вагану недавно исполнилось два года. Фото: Личный архив

На днях поклонники Евгения Петросяна обратили внимание на изменения в фигуре молодой супруги юмориста: Татьяна Брухунова заметно поправилась. Сама Татьяна слухи о будущем материнстве опровергает и говорит, что собирается меньше есть на ночь. Однако близкий друг 76-летнего артиста сатирик Георгий Териков уверен: Евгений Ваганович еще достаточно крепок и вполне может снова стать отцом. Писатель рассказал «Комсомолке», что происходит в семейной жизни юмориста.

«Вагановожатый»

- Георгий Карпович, вы десятки лет писали монологи и эпиграммы эстрадным артистам. Как вам работается с Евгением Петросяном?

- С Петросяном работать трудно, но приятно. В работе он человек дотошный, и часто взгляды на один и тот же сюжет, на одну и ту же репризу у нас расходятся. Приходится спорить, доказывать, идти на компромиссы. В конце концов Петросян чаще всего добивается того, чего хочет. Но чего это стоит автору! По этому поводу есть у меня эпиграмма: «Достанет так, чтоб нужного добиться, \ Что хочется порою удавиться. \ И что я лысым стал довольно рано, \ Заслуга, несомненно, Петросяна!»

- Петросян на эпиграммы не обижается?

- Нет, он знает толк в шутках и умеет посмеяться даже над собой. Это признак умного человека. Мы дружим с ним 50 с лишним лет. Женя был самым молодым конферансье на эстраде. Начал работать, когда ему было всего 18 лет. Отличный импровизатор и мастер разговорного жанра. Когда он создал свой театр, мы активно стали сотрудничать - я писал тексты в прозе и стихах. Писал для него и мой друг и партнер Олег Левицкий. Наши куплеты с Левицким он стал исполнять уже с приходом в театр Елены Степаненко, она профессионально пела. Спустя время они поженились. И мы стали писать не только монологи, но и диалоги.

Сатирик Георгий Териков много лет сотрудничает с Петросяном. Фото: YouTube

Был такой монолог в ее репертуаре, «Маньяк» назывался. После него я на Степаненко написал такую эпиграмму: «Играет в ней недюжинная сила, Нельзя с ней дело доводить до драки. \ Единственная женщина в России, \ Которую боятся все маньяки!» Кстати, Петросян и Степаненко были на моей свадьбе 19 декабря 1999 года, когда я женился на артистке Ирине Гвоздевой. С тех пор мы с Ириной живем и радуемся.

- А вот Петросян со Степаненко развелись. Как к этому относитесь?

- Это их личное дело. Влюбился и женился. Имеет право. По этому поводу у меня такая эпиграмма: «Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко».

«Сын похож на Женю»

Когда Георгий Териков увидел Петросяна с колясочкой, в которой был Ваган, он прозвал Ваганыча ВагАновожатым. Фото: Личный архив

- Сейчас много говорят про Петросяна и его молодую жену Татьяну Брухунову, которая моложе его на 35 лет и родила от него сына, названного в честь отца сатирика Ваганом…

- Ну и что такого? Женя - мужик крепкий. Если захочет, у них еще дети будут. Готов.

Ваганчика я видел, хороший мальчик. На Женю похож, только курносый. Когда я увидел Петросяна с колясочкой, в которой был Ваган, прозвал Ваганыча ВагАновожатым.

Что касается Степаненко, то сейчас, после развода с Петросяном, мне ее репертуар не нравится - и пошловатый бывает, и не смешной.

Если бы не Женя, она никогда бы не стала популярной актрисой. Он ведь взял ее в свой театр молодой, когда слава Петросяна гремела по всему Союзу во всех республиках.

Когда мы с Женей познакомились, он был конферансье в джазе у самого Леонида Утесова, с которым, кстати, я тоже был знаком.

Помню, как-то в 70-х зашел к Утесову, он вспоминал о послевоенных годах, когда Сталин, забыв о поддержке, которую оказали нам союзники, ополчился на Запад, и даже слово джаз стало рассматриваться как одно из проявлений ненавистной ему западной культуры.

- Потрепали нервы, - говорил Утесов. - И это коснулось не только музыки. В ресторанах даже меняли названия блюд, так что я думал, что торт «Наполеон» переименуют в пирожное «Кутузов».

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Зыкину не осилил

- Мне 91 год, и за 60 лет со многими артистами довелось поработать, практически со всеми знаменитостями советских лет, - продолжает Териков. - Помню, в качестве конферансье поехал с Людмилой Зыкиной в 1972 году в Армению. На всех концертах Зыкиной приходили записочки с одним и тем же вопросом: «Правда, что вы жена Косыгина?» В конце концов Людмила брала в руки записки и, не читая, говорила: «Нет, неправда».

Однажды прогуливаясь по Еревану, я поспорил с местными друзьями, что пронесу Зыкину на руках целый квартал. Увы, хоть я и не слабый, но шагов через десять сдался…

- А какие отношения у вас были со Жванецким?

- Мы были знакомы лет пятьдесят, вместе сочинили для мюзик-холла спектакль «Красная стрела прибывает в Москву». Писатель он был очень талантливый, и всегда мечтал о славе. И у него получилось. Я на эту тему пошутил:

Мечтал о славе, и мечтанья эти

Все наконец исполнились уже.

И даже на вокзальном туалете

Его инициалы «М» и «Ж».

Кстати, в спектакле «Красная стрела прибывает в Москву» впервые дебютировала на эстраде актриса Любовь Полищук. Я написал ей известный «Монолог счастливой женщины», с которым Люба победила на Всероссийском конкурсе артистов эстрады.

Мои монологи, пародии исполняли известные эстрадники еще с 60-х годов и дальше. И почти на всех артистов я написал эпиграммы. Как шутил Лион Измайлов: «Териков описал почти всех».