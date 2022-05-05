Кто захочет купить такой дом? Только если какой-то фанат, под музей Пугачевой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти сразу после начала спецоперации на Украине Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми улетели в Израиль. И тут же в соцсетях появились слухи об эмиграции звезд. Однако Алла Борисовна их вскоре опровергла.

- Каникулы, отпуск, лечение - это не эмиграция, - заявила 73-летняя артистка в своем блоге.

Прошло уже больше месяца, но Пугачева по-прежнему отдыхает в Кейсарии, снимает там уютную виллу. В соцсети артистка больше не выходит. Зато там регулярно появляется Максим Галкин.

Холл замка Пугачевой и Галкина украшает роскошная лестница. Фото: СОЦСЕТИ

- У меня сорвались все рекламные контракты до конца года. Я потерял рекламные деньги. Это раз. Второе. Я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, их стали переносить или вообще отменять, - пожаловался подписчикам юморист. - Поймите, я не выступаю сейчас. Зрители стали сдавать билеты, концертов нет, рекламных съемок нет. Я уехал в Израиль отдохнуть.

Однако, как стало известно «КП», не только телеведущий, но и его команда присматривается к недвижимости за границей. Так, директор Максима месяц назад купила виллу в Турции. Конечно, не такую шикарную, как замок работодателя, но все же.

Алла Пугачева а балконе замка. Фото: СОЦСЕТИ

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В соцсетях то и дело появляются слухи о продаже шикарного замка Максима Галкина в деревне Грязь. Сам телеведущий их пока не подтверждает.

Даже когда супруги не живут в замке, территорию вокруг него убирает садовник. Его услуги обходятся примерно в 80 тысяч рублей в месяц. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы наведались в деревеньку Галкина, чтобы посмотреть обстановку. Да, чудища на замке местами облезли и требуют ремонта, но в целом жизнь в особняке есть. Два охранника на боевом посту, садовник прибирает листву. То есть только на зарплату персоналу в пустующем замке пародист по-прежнему тратит сотни тысяч рублей.

Работы нет, а расходы никуда не делись. Вполне возможно, что Галкин и правда решит избавиться от подмосковного дворца. Однако, как считают специалисты в области недвижимости, маловероятно, что кто-то это великолепие купит.

Кованые ворота. Фото: Иван МАКЕЕВ

Основные расходы - охрана и «коммуналка»

Замок звездной четы расположен в самом центре деревни Грязь. Это единственное шикарное сооружение на всю округу. Площадь дома - 2300 квадратных метров. Он стоит на участке в 1 гектар. В замке шесть этажей, подземный гараж, большой бассейн, семейный театр со сценой. А еще на территории участка есть пристройка - домик для помощников по хозяйству. Даже когда замок пустует, звездам приходится платить немалые деньги за его обслуживание.

Спа-комплекс и бассейн оформлены в китайском стиле. Фото: СОЦСЕТИ

Примерные затраты звездной семьи на дом «КП» помогли рассчитать специалисты по недвижимости.

- Первая статья расходов - налог на землю и на кадастр здания. За это Галкин платит около 300 тысяч рублей в год, - рассказал «Комсомолке» эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев. - Второе - это затраты на отопление, на электричество, на системы безопасности. Такой особняк съедает примерно 60 тысяч рублей в месяц за электричество и столько же - за газ в зимний период. Добавьте сюда затраты на уборку бассейна, на ремонтные работы. И на круглосуточную охрану: замок охраняют как минимум 4 человека. То есть на зарплату им уходит примерно 400 тысяч рублей в месяц. Плюс затраты на садовника, надо ведь траву косить, за деревьями ухаживать, убирать территорию - еще 80 тысяч рублей в месяц. Даже сейчас, когда замок пустует, его содержание обходится Галкину в солидную сумму - чуть меньше миллиона рублей.

Роскошные интерьеры замка. Фото: СОЦСЕТИ

Потратил на дом миллиард рублей

Замок в подмосковной деревне Грязь, по некоторым оценкам, обошелся Галкину в 10 миллионов долларов. Но в новых экономических реалиях имение юмориста сильно упало в цене.

- Думаю, в строительство замка и на дополнительную отделку Галкин потратил чуть больше миллиарда рублей, - считает специалист по элитной недвижимости Андрей Ковалев. - Кто захочет купить такой дом? Ну если только какой-то фанат, под музей Пугачевой. Дом все-таки на любителя, не каждый может жить в таком странном архитектурном сооружении. Сейчас за замок можно выручить лишь 100 миллионов рублей. Ну максимум - 150 миллионов. Не больше. То есть больше чем в пять раз его стоимость упала. Не те сейчас экономические условия, чтобы кто-то выложил за него 10 миллионов долларов. Такой замок могли влегкую купить только до кризиса. Да, он сделан под старину, но все же это новодел, подделка. А в нынешних условиях никто не будет вкладывать деньги в такой странный дом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гаргульи и тайные ходы

Чудища-гаргульи местами требуют ремонта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В замке все сделано под специфичный вкус хозяина имения. Какие сокровища прячутся за его стенами, «КП» рассказывала дизайнер-архитектор Вера Горлицына, которая со своим партнером Анатолием Голевым построила и декорировала замок Галкина.

- При строительстве мы изучали французские замки. Вход в особняк охраняют гаргульи (по легенде - драконовидная змея, обитавшая во Франции в реке Сена. - Ред.). Гаргульи Максим придумал, потому что он родился в год Дракона. Мебель для замка заказывали у мастеров из Италии.

Есть какие-то забавные вещицы в доме, которые мы делали исключительно для хозяина. К примеру, потайные комнаты и подземные ходы. Максиму сразу понравилась эта идея. В замке есть и два лифта, сделанные по эскизам Максима. Пугачева тоже внесла лепту - подарила мужу мраморный камин.

В доме много редких вещей, например, антикварная копия рыцарских лат (за спиной у Аллы Борисовны). Фото: СОЦСЕТИ

Галкин давно увлекается антиквариатом, поэтому украсил холл рыцарскими доспехами.

- Это антикварные доспехи XIX века. Копия доспехов Генриха Второго, - рассказывает архитектор.

Также на территории замка есть Колизей - летний театр, который задумывался не только для банкетов, но и как ограждение от проезжей дороги и любопытных глаз местных жителей.

От курятника замок отделяет огромный забор. Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Деревня принадлежала графине Толстой

Более 150 лет назад на месте дома Галкина тоже стоял замок.

- Несколько лет назад я нашла на даче в семейных бумагах моего деда акварельный рисунок XIХ века, на обороте которого было написано «Имение Натальи Ивановны Толстой в деревне Грязь», - рассказывала «КП» телеведущая Фекла Толстая. - Сооружение на рисунке было похоже на западно-европейский замок с круглыми башнями. Я думаю, это связано с романтической модой XIХ века на такого рода строения. Я передала Максиму копию этого рисунка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

1. Главный вход в замок.

2 - 3. Банный комплекс и бассейн. По просьбе Пугачевой Галкин сделал отдельную пристройку - спа-центр с бассейном. Там Алла Борисовна делала все косметические процедуры и маникюр, специалисты приезжали к ней на дом. Спа-зона выполнена в китайском стиле и находится в отдельной постройке, куда можно попасть только через подземный ход.

4. Колизей - это не только место для семейных праздников и гуляний, но и ограждение замка от проезжей дороги и любопытных глаз.

5. Детская площадка с деревянным кораблем.

6. Скульптура «Георгий и змей».

7. Сад с дорожками и скамейками.

Корабль у стен замка. Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Спираль, Бэтмен и «Чужой»

Максим - тонкий ценитель современного искусства. Его участок украшают несколько дорогих скульптур.

Памятник «Георгий и змей». Фото: СОЦСЕТИ

1. Памятник «Георгий и змей», созданный модным скульптором Андреем Наличем. В Москве «Георгия» забраковали, не стали устанавливать на городских улицах. Поэтому муж Аллы Пугачевой предложил своему приятелю-скульптору поставить памятник в своем замке. Высота скульптуры из нержавеющей стали - более 7 метров, а вес - более тонны.

Бэтмен работы Эдриана Транквили. Фото: СОЦСЕТИ

2. Скульптуру Бэтмена сделал итальянский художник Эдриан Транквили, представляющий античных персонажей в виде героев комиксов.

Бюст работы Ханса Гигера. Фото: СОЦСЕТИ

3. Бюст работы Ханса Гигера. Швейцарский художник создавал инопланетных персонажей для фильма Ридли Скотта «Чужой».