«Да он живой!»: Пожилой китаец, которого увозили в морг, подал признаки жизни

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В китайском Шанхае задержали несколько человек после того, как в Сети распространилось видео, снятое жильцами строения, стоящего напротив одного из городских домов престарелых.

На кадрах видно, как сотрудники морга в защитных костюмах грузят в специальный фургон покойника, завернутого в мешок. Внезапно они обнаруживают, что человек, находящийся в мешке, подает признаки жизни.

- Живой! Ты это видел? Да он живой! – кричит один работников. – Не закрывай его снова!

После этого каталку вновь возвращают в ворота дома престарелых.

В мэрии Шанхая сообщили, что пять должностных лиц, включая директора дома престарелых и врача этого заведения, стали фигурантами расследования; их также уже уволили.

Руководство дома престарелых принесло свои извинения, а сотрудников похоронной службы премировали, выдав каждому по 5000 юаней (порядка 52000 рублей). Также сообщается, что «главный герой» ролика находится сейчас в больнице, где проходит курс лечения.

Китайцы с ужасом обсуждают увиденное. Они пишут в соцсетях, что «дома престарелых становятся последним пристанищем для многих пожилых людей» и задаются вопросом - как можно таким людям теперь надеяться на спокойную старость?

25-миллионный Шанхай продолжает жить в режиме локдауна из-за роста числе заболевших COVID-19. Власти гарантировали, что локдаунов больше не случится, но нарушили свое обещание.

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