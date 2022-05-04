Во Франции старушка унесла из музея куртку, оказавшуюся произведением искусства

Фото: Musée national Picasso-Paris

Каталонский художник Ориол Виланова не мог даже и подумать о том, что лишится одной из свой работ, выставленной в знаменитом парижском Музее Пикассо.

Работа Вилановы представляла собой инсталляцию в виде висящей на стене синей куртки, карманы которой были набиты открытками с изображениями мастеров искусства разных лет. Особую ценность представляли именно открытки, которые художник в течение многих лет покупал на блошиных рынках.

В один из дней куртка пропала. Причем пропажу заметили не сразу. Просмотрев записи камер наблюдения, сотрудники службы безопасности музея выяснили, что куртку сняла и положила в свою сумку пожилая посетительница.

Искать воровку не пришлось – она сама еще раз пришла в музей через несколько дней для того, чтобы, по ее собственному признанию, еще раз насладиться экспозицией.

72-летнюю пенсионерку задержали. В ее доме был проведен обыск, в ходе которого похищенная куртка была найдена. Бойкая старушка успела за эти дни побывать у портного, который перешил похищенный предмет гардероба под ее размер. А вот 150 открыток утеряны безвозвратно – женщина их выкинула.

После допроса, на котором парижанка божилась, что и не представляла себе, что прихватила из музея арт-объект, даму отпустили. Некоторое время она будет находиться под наблюдением.

Виланова теперь судится с музеем, заявляя, что ни в коем случае не выставил бы свои работы в нем, зная, что существует даже минимальный риск их кражи. Руководства Музея Пикассо парирует, что мастеру было предложено «закрепить куртку на стене при помощи специальной системы, но он отказался». Музейщики также настаивают, что перед началом выставки они предупреждали Виланову о том, что инсталляции такого рода не подлежат страхованию, и что «художник осознавал риск кражи объекта».