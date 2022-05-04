Банальный фотоальбом стал в Израиле причиной развода

Фото: Shutterstock

Израильтянка решила порадовать супруга на годовщину свадьбы фотоальбомом с памятными снимками из совместной жизни. Ей пришло в голову, что часть фотографий нужно взять тайком из телефона мужа. Там ее и ждал сюрприз.

Получить смартфон мужа в его отсутствие проблем не составило – он никогда его особо и не прятал, а вот с паролем женщине пришлось повозиться. Тем не менее, и этот вопрос израильтянка решила – заветной комбинацией оказалась дата рождения младшего сына пары.

Приготовившись переслать на свой аппарат наиболее яркие фото совместного времяпровождения, женщина была поражена: кроме семейных снимков в смартфоне супруга обнаружилась масса изображений одной и той же женщины. Причем на всех фотографиях дамочка позировала голой.

Обманутая супруга решила не отменять празднование годовщины и таки преподнесла мужу альбом с фотографиями. Вот только к снимкам семьи она добавила и фото любовницы мужа.

Поняв, что отпираться бесполезно, мужчина признался, что уже давненько имеет связь на стороне, но не видит в этом ничего плохого, поскольку «секс - это всего лишь секс». Как бы то ни было, но семейный праздник для пары закончился у адвоката по бракоразводным процессам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Израильтянка случайно узнала: муж, с которым она недавно разошлась, стал миллионером

Теперь она требует долю от его состояния (подробнее)