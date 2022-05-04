Билл Гейтс призвал готовиться к появлению более опасного варианта коронавируса

Билл Гейтс Фото: REUTERS

По мнению американского предпринимателя и филантропа, создателя компании Microsoft Билла Гейтса, человечеству не стоит расслабляться в отношении пандемии COVID-19, поскольку коронавирус еще способен подкинуть крайне неприятные сюрпризы.

Миллиардер уверен, что в будущем вполне возможно появление варианта вируса, который станет более опасным, чем все его предшественники.

– Эта пандемия может породить вариант, который будет еще более трансмиссивным и еще более смертельным, – заявил Гейтс.

Мало того, он даже назвал примерную вероятность возникновения подобной проблемы – по утверждению Гейтса, она значительно превышает 5%.

Предприниматель призвал создать международную группу ученых, которая займется не только отслеживанием текущей ситуации с коронавирусом в мире, но и возьмет на себя выявление потенциальных угроз, а также координацию между странами.

Несмотря на ситуацию в мире, Гейтс призвал лидеров государств не пускать на самотек вопросы здравоохранения в своих странах, а для противодействия возможной угрозе направить усилия ученых на срочное создание вакцин длительного действия.

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