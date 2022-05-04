Американцам грозит самое серьезное ограничение прав за последние полвека

Участница акции протеста у здания Верховного суда США в Вашингтоне. Фото: REUTERS

Американские СМИ опубликовали черновик решения Верховного суда США, которое может определить судьбу абортов во всей стране. Утечка подобного рода данных является вопиющим нарушением работы Верховного суда, а решение, к которому склоняются судьи, называют самым серьезным ограничением прав американцев за последние 50 лет.

Появившийся в Сети черновик решения ВС США не имеет никакой силы – законный статус документ может приобрести лишь после его официальной публикации, что должно произойти до конца июня. Вместе с тем, если в текст решения не будут внесены кардинальные изменения, оно окажется действительно шоковым для борцов за права женщин, поскольку даст право штатам самостоятельно устанавливать запрет на аборты.

Споры о легитимности прерывания беременности в США идут очень давно, однако большинство проблем до сегодняшнего дня рассматривались в привязке к решению Верховного суда полувековой давности по так называемому делу «Роу против Уэйда».

Если вкратце, то жительница Техаса, которая фигурировала в судебных документах под псевдонимом Джейн Роу, пожаловалась на окружного прокурора по имени Генри Уэйд из-за запрета на аборты. Поскольку законы штата, где происходило дело, разрешали прерывание беременности, возникшей лишь в случае инцеста или изнасилования (а доказать ни того, ни другого беременная Джейн Роу не смогла), женщине пришлось родить.

Дело было рассмотрено в конце 1972 года, а принятое решение гласило, что в первом триместре беременности (до 13-й недели) право женщины на аборт не ограничивается, во втором триместре (14-27 недель) власти штатов могут вводить разумные ограничения, а начиная с 28-й недели прерывание беременности проводится исключительно по медицинским показаниям.

Согласно черновику решения Верховного суда, слитому в Интернет, судьи склоняются к тому, что решение по делу «Роу против Уэйда» было в корне неверным.

– Неизбежный вывод состоит в том, что право на аборт не имеет глубоких корней в истории и традициях нации, – написал судья Сэмюэль Алито.

Таким образом, высшая судебная инстанция может дать право штатам устанавливать собственные ограничения на проведение абортов – то есть, допустить именно то, с чем все годы сражаются борцы за права женщин. В частности, активисты утверждают, что запрет легальных абортов, а это обязательно произойдет в целом ряде штатов, приведет к росту подпольных клиник по прерыванию беременности и гибели многих женщин из самых незащищенных слоев населения.

Демократы в обеих палатах американского Конгресса уже назвали проект решения Верховного суда крупнейшим ограничением прав за последние полвека.