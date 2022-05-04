В Турции монеты оказались эффективным средством борьбы с украинскими фейками

Участники митинга у российского посольства в Стамбуле, Турция. Фото: REUTERS

Средиземноморское побережье Турции «оккупировали» псевдобеженцы из Украины – жители Незалежной, возжелавшие пережить невзгоды вдали от родины, рядов ВСУ и «Азова». У всех у них есть деньги на аренду жилья в Анталье и Кемере, на походы по ресторанам и даже на печать наклеек с обвинением россиян в убийстве мирных украинцев.

Наклейки эти в больших количествах ежедневно стали появляться на столбах, стенах, дверях магазинов и офисов, автобусных остановках, пляжных лежаках. Особенно много их появилось в Анталье. В заказе явно фигурировало требование изготовить стикеры на такой клеевой основе, чтобы их было невозможно отодрать.

Но, как выяснилось, избавиться от намертво приклеенного мусора можно при помощи обычной монеты: достаточно быстро поводить ее ребром по наклейке, и она свободно снимается с любой поверхности.

Этот способ турки сейчас активно рекламируют в соцсетях: ведь стикерами обклеивают не только строения, но и автомобили. В полицию Антальи уже поступило несколько жалоб местных жителей, чье имущество пострадало от вандалов.