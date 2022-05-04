Экс-депутат Рады предупредил: Польша готовится аннексировать Западную Украину

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Фото: Первый канал

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, который сначала выступал против ЛДНР и даже участвовал в АТО, а относительно недавно "переобулся в прыжке" и стал одним из самых ярых противников Зеленского и нынешних украинских властей, заявил в своем Телеграм-канале, что на Западной Украине началась подготовку к вхождению этого региона в состав Польши и, как следствие, к территориальному разделу Украины.

По его словам, доказательством тому стал тот факт, что Киев перестал транспортировать получаемые с Запада через Львов вооружения в зону боевых действий, а оставляет их на западе Украины. Это должно привести к созданию "нового рубежа обороны", который должен послужить не защите от России, а аннексии этого региона Польшей.

- Это первый этап перед отделением и созданием "прозападной Украины" со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше, - обрисовал Кива дальнейший сценарий происходящего.

Проще всего, конечно, отмахнуться от мнения Кивы и вспомнить, как он некоторое время тому назад сообщал, что, по его сведениям из "очень надежных и проверенных источников", Зеленский давно уже находится не в Киеве, а эвакуировался в Варшаву. Действительность доказала, что это, мягко говоря, не совсем так. Или даже совсем не так. Благо, что после вчерашних ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре на Западной Украине переброска тяжелых вооружений в центр страны или на ее восток технически невозможна, по крайней мере, до тех пор, пока эту инфраструктуру не починят.

Но, с другой стороны, подстанции и пути привели в негодность только вчера. А вооружения поступают во Львов из Польши уже гораздо более продолжительное время. И если значительнгая часть их остается в окрестностях Львова, то в словах Кивы есть свой резон.

К тому же, буквально на днях по сети начал гулять скан якобы документа Министерства обороны Польши. В нем (за подписью Генерального командующего родами войск Польши Ярослава Мики) ставится задача доведения до полной боеготовности 6 воздушно-десантного батальона, 16 воздушно-десантного батальона и 18 десантного батальона 6-й воздушно-десантной Бригады (6 BPD) для предстоящей защиты объектов критической инфраструктуры во Львовской и Волынской областях. То есть фактически речь идет о вводе частей и подразделений польской армии на Западную Украину.

Этот скан вполне может быть фейком, и сам документ также. Но совсем недавно именно о таком развитии событий предупреждали сразу два самых высокопоставленных российских разведчика - секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и директор СВР Сергей Нарышкин.

Кроме того, информированный украинский Телеграм-канал "Резидент" сразу после появления отсканированного документа в сети счел необходимым напомнить: "Коллеги, ещё месяц назад мы писали о том, что Офис Президента согласовал с Варшавой ввод польской армии на Западную Украину. На Банковой хотят освободить часть военной техники и подразделений, которые перекинут на восточный фронт".

И, с учетом объявления четвертой волны мобилизации на Украине, под которую попадают офицеры запаса, новость может оказаться реальной. Кстати, распространяется она со ссылкой, что документ получен из Главного управления разведки Украины.

Прав Кива или нет в своих предположениях, станет ясно позже. Но в любом случае, возвращение Восточных кресов, как в Польше называют Западную Украину, согреет души многих поляков. И подобный сценарий вполне правдоподобен. Хотя, с другой стороны, В этом случае Польша станет причиной нового конфликта, ведь ее новая территория автоматически станет частью государства – члена НАТО, а это будет означать новое приближение НАТО к границам России.

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