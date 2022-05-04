Умер Станислав Шушкевич, первый лидер независимой Белоруссии

Станислав Шушкевич. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Умер Станислав Шушкевич, первый руководитель Белоруссии. Ему было 87 лет. О смерти первого белорусского лидера сообщила РИА Новости его супруга Ирина.

"Он ушел из жизни 3 мая в 23:35, поднялось давление", — сказала вдова.

Станислав Шушкевич - один из участников судьбоносной встречи лидеров республик СССР 1991 года в Беловежской пуще, за которой последовал распад Советского Союза и отделение Белоруссии. Поставив подпись под документом, Шушкевич стал первым главой независимой Белоруссии.

Станислав Шушкевич - доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси. Родился в Минске 15 декабря 1934 года. Работал инженером, проректором по научной работе Минского радиотехнического института, завкафедрой ядерной физики, а затем проректором БГУ.

В должности председателя Верховного Совета БССР вместе с Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о развале СССР.

После этого возглавил Белоруссию и принимал участие в разработке Конституции государства. В 1994 году проиграл выборы Александру Лукашенко, который возглавляет Белоруссию по сей день.

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