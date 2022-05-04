Польша начала строить оборону вокруг Львова: Как в итоге разделят Украину

Зеленский может стать полной противоположностью своему герою из «Слуги народа». В кино он собрал страну из отделившихся областей. А в жизни все наоборот Фото: кадр из фильма

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Телеграм-канале, что на Западной Украине началась подготовку к вхождению этого региона в состав Польши и, как следствие, к территориальному разделу Украины.

АННЕКСИЯ И РЕФЕРЕНДУМ, А НЕ НАОБОРОТ

Кива считает доказательством готовящегося раздела Украины приостановку транспортировки большой части новых вооружений, получаемых от НАТО, в зону боевых действий — на Восток. По данным экс-депутата, Польша в последнее время оставляет это оружие на Западе Украины, чтобы создать там "новый рубеж обороны" от России. Но, как считает Кива, все это делается совсем с иными целями.

- Это первый этап перед отделением и созданием "прозападной Украины" со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше, - обрисовал Кива дальнейший сценарий происходящего.

Да, транспортные потоки сейчас действительно частично прекратились, но давайте вспомним, что после недавних ракетных ударов российскими ракетами по железнодорожным тягловым подстанциям на Западной Украине переброска тяжелых вооружений на Восток страны технически усложнилась. По крайней мере, до тех пор, пока подстанции не починят.

Но, с другой стороны, если верить Киве, вооружения из Львова на Восток Украины не поступают уже гораздо более продолжительное время. И если значительная часть их остается в окрестностях Львова, то в словах экс-депутата имеется логика.

К тому же, по сети начал гулять скан документа Министерства обороны Польши. В нем (за подписью Генерального командующего родами войск Польши Ярослава Мики) ставится задача доведения до полной боеготовности 6-го воздушно-десантного батальона, 16-го воздушно-десантного батальона и 18-го десантного батальона 6-й воздушно-десантной Бригады (6 BPD) для предстоящей «защиты объектов критической инфраструктуры от российской агрессии» во Львовской и Волынской областях. То есть фактически речь идет о вводе частей Польской армии на Западную Украину.

Этот скан вполне может быть вбросом. Но совсем недавно именно о таком развитии событий предупреждали сразу два высокопоставленных и весьма осведомленных российских чиновника - секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и директор СВР Сергей Нарышкин.

Кроме того, информированный украинский Телеграм-канал "Резидент" сразу после появления отсканированного документа в сети счел необходимым напомнить: "Коллеги, ещё месяц назад мы писали, что Офис президента согласовал с Варшавой ввод польской армии на Западную Украину. На Банковой (адрес резиденции Зеленского) хотят освободить часть военной техники и подразделений, которые перекинут на восточный фронт".

И, с учетом объявления четвертой волны мобилизации на Украине, под которую попадают офицеры запаса, новость может оказаться реальной. Кстати, распространяется она со ссылкой, что документ получен из Главного управления разведки Украины.

Прав Кива или нет в своих предположениях, станет ясно позже. Но если этот процесс начнется, вряд ли он ограничится только участием Польши и украинскими Львовской и Волынской областями.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Телеграм-канале, что на Западной Украине началась подготовку к вхождению этого региона в состав Польши и, как следствие, к территориальному разделу Украины. Фото: ТАСС

ЕСТЬ ТРИ ЖЕЛАНИЯ, НЕТУ РЫБКИ ЗОЛОТОЙ

Разговоры о грядущем разделе Украины начали активно педалироваться после госпереворота в Киеве в 2014-м году. Основанием для таких дискуссий и прогнозов стали усилия самой Украины по созданию моноэтнического государства и притеснения национальных меньшинств.

Поляки стали активно распространять среди жителей западных регионов страны "карту поляка", которая облегчала переезд в Польшу с перспективой получения гражданства этой страны, да и в приграничных территориях она давала ряд преимуществ.

Венгры не стали особо заморачиваться, а просто начали выдавать своим этническим соплеменникам в Прикарпатье венгерские паспорта, что вызвало в Киеве шквал возмущения.

Румыния не осталась в стороне от раздачи своих паспортов в Черновцах и Южной Бессарабии, но делала это тихо. Хотя и не менее массово, чем Венгрия.

Кроме того, западные соседи Украины вспомнили, что часть нынешних украинских территорий до 1939 года (а некоторые и до 1945-го) входили в состав их государств. Так, в Польше, например, до сих пор употребляется термин "Восточные кресы" для обозначения принадлежавших ей территорий на Западной Украине, в Западной Белоруссии и даже в современной Литве.

Хотя поляки и завладели этими землями всего на два десятилетия после распада Российской империи - с 1919-го по 1939-й годы — они предпринимали большие усилия по этнической экспансии на этих территориях. Сюда были переселены более 300 тысяч отставных польских военных колонистов. Например, в 1931-м году в том же Львове проживали почти 158 тысяч поляков, 100 тысяч евреев и лишь около 50 тысяч украинцев. А к 1989 году поляков во Львове осталось менее 10 тысяч.

Поэтому «возвращение» земель и городов, а еще и собственности – наследникам польских семей, убитых или просто изгнанных с «восточных кресов», для многих в Польши чуть ли не навязчивая идея. К тому же, занозой для поляков является то, что Западная Украина теперь открыто гордится бандеровщиной и продвигает ее как официальную идеологию. В Варшаве не забыли, кто устроил Волынскую резню.

После недавних ракетных ударов российскими ракетами по железнодорожным тягловым подстанциям на Западной Украине переброска тяжелых вооружений на Восток страны технически усложнилась. По крайней мере, до тех пор, пока подстанции не починят. Фото: REUTERS

У КОГО КАКИЕ ВИДЫ?

Аналогично и другие соседние государства имеют свои виды на территории Украины, апеллируя к тому, что они были их частью, и там до сих пор проживают их соплеменники.

Как считают многие эксперты, территория Западной и Юго-Западной Украины может быть поделена между соседними с Украиной государствами примерно в таком порядке.

Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области отойдут Польше.

Венгрия, по мнению этих же экспертов, может претендовать на Закарпатскую область, где проживает большая часть этнических венгров.

Но тут, извините, есть интерес и у Словакии. Поскольку часть территории нынешней Закарпатской области была территорией Словакии и там же компактно живет община русинов, большая часть которых осталась в Словакии.

Впрочем, Будапешт и Братислава здесь вполне быстро могут прийти к согласию.

Сложнее с Румынией. Ей прочат Черновицкую область Украины (северную часть Буковины), которая действительно входила в состав Румынии. Но румыны хотели бы претендовать и на всю Бессарабию, которую они, кстати, просто захватили после распада Российской империи. Мало того, что это грозит суверенитету Молдавии, так и в составе Украины есть земли исторической Бессарабии — так называемый Буджак или Южная Бессарабия. Многие политики в Бухаресте не прочь присоединить и этот кусок к своей республике. Например, часть Одесской области с городами Измаил, Рени, Килия, Болград, Белгород-Днестровский…

Молдаван в некоторых из этих районов гораздо больше, чем украинцев. Но в других - больше бессарабских болгар или русских… Там, вообще, сплошной интернационал, есть и гагаузы, и албанцы а уж после смешанных браков определить этническую принадлежность и вовсе невозможно.

НО ЕСТЬ НЮАНСЫ…

Претенденты "на тело" Незалежной определились. Многие считают, что России в таком случае по-праву отойдут Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области (про ЛДНР не говорим, там уже полная определенность). А от Украины останется государственное образование в составе Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Или же каждая из них станет самостоятельной квази-республикой. Как в финальном сезоне сериала Зеленского "Слуга народа".

И вся эта картина с разделом Незалежной выглядит достаточно доказательно и убедительно. Но только на первый взгляд. Поскольку есть другие, не менее важные аспекты.

Возьмем тех же венгров. Они компактно проживают всего в четырех районах Закарпатской области - Береговском, Виноградовском, Мукачевском и Ужгородском. А кроме них в Закарпатье много и русинов.

Попытка присоединить «спорные» регионы к Польше, Венгрии и Румынии почти невозможна в спокойное время. Но во время кризиса или военных действий местное население более склонно купиться на обещания "пирогов и пышек" от соседних стран. Например, перейдя под крыло Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, жители этих регионов автоматически станут гражданами Евросоюза со всем причитающимся по этому случаю "харчеванием". К тому же, многие люди с Западной Украины и так работают в странах ЕС.

И то, что сегодня выглядит нереальным, через месяц или год может выглядеть чуть ли не самым верным и логичным вариантом выхода из кризиса или военного конфликта.

P.S. А кому все же может отойти Буджак или Южная Бессарабия вместе с Измаилом? Ну, вы даете. Генералиссимуса Суворова спросите Александра Васильевича, графа Рымникского, который тот Измаил брал.