Константин Басманов, ПСБ: «Выиграют те, кто сможет быстрее адаптироваться»

Новые экономические условия, смена технологического уклада и санкционный режим. С тремя этими факторами столкнулись большинство российских предпринимателей. Чтобы сохранить бизнес, в реализации своей стратегии нужна повышенная гибкость. Об этом на всероссийском форуме «Территория бизнеса - территория жизни» заявил Константин Басманов, руководитель дивизиона среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ.

- Наш банк регулярно оценивает деловую активность малого и среднего бизнеса в России. Мы видим, что на постоянной основе вкладывают средства в развитие не более 20% компаний, при этом очевидны большие возможности для активных предпринимателей. И среди участников форума уже есть представители, имеющие не только деловую хватку, но и применяющие новые научные и экспериментальные подходы в своем бизнесе. Это позитивный тренд, - сказал Константин Басманов.

По его словам, выиграют те, кто сможет быстро адаптироваться в новых экономических условиях. Опыт подобной работы над собой и своим бизнесом у российских предпринимателей есть. По данным Индекса RSBI - исследования, которое проводит ПСБ совместно с Опорой России, в период пандемии бизнесмены продемонстрировали высокий уровень адаптации к изменяющимся условиям. К примеру, в марте 2020 года началась активная фаза пандемии, что привело к снижению Индекса RSBI до рекордно низких значений, но уже летом того года произошло восстановление экономической активности МСБ. Банк ПСБ в то время оказал масштабную, в том числе, финансовую помощь предпринимателям.

- ПСБ продолжит оказывать всестороннюю поддержку сектору для того, чтобы в ближайшей перспективе предприниматели реализовали огромный потенциал роста инвестиций и инноваций, что приведет к росту вклада МСБ в ВВП страны, - говорится в официальном сообщении банка.