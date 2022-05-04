«Она чувствовала себя куском мяса»: братья Кеннеди по очереди пользовались Мэрилин Монро и довели ее до самоубийства

Последним, кого видела перед смертью Мэрилин Монро, был младший брат президента Роберт Кеннеди. Фото: EAST NEWS

Ее не стало почти 60 лет назад - 5 августа 1962 года. В три часа ночи проснувшаяся домработница увидела свет, горящий в комнате Мэрилин Монро, дверь была заперта изнутри. Встревоженная миссис Мюррей позвонила врачу и психиатру Ральфу Гринсену, который смог проникнуть в спальню к кинозвезде, разбив окно. На постели он обнаружил мертвое тело самой знаменитой блондинки мира. Приговор следователей - смерть от передозировки.

ВСТРЕЧИ В МАЛИБУ

После гибели кумира ее поклонники высказывали разные версии:

«Это было не самоубийство! Ее убили агенты ФБР»,

«Ее отравили из-за романа с президентом Кеннеди»,

«Нет! Ее убили за роман с братом президента Робертом Кеннеди!»,

«Ее убрали за то, что она была коммунисткой!»

Что же произошло на самом деле? Стриминговая платформа Netflix представила новый документальный фильм «Тайна Мерлин Монро. Неизданные записи», развенчивающий мифы, которые до сих пор окутывают гибель звезды Голливуда.

В центре фильма - отношения Мэрилин с братьями Джоном и Робертом Кеннеди. Тогда, в начале 1960-х первый был президентом, второй - генеральным прокурором США. И оба по очереди встречались с Монро. Романтические встречи в Малибу в пляжном домике зятя Кеннеди актера Питера Лоуфорда прослушивались агентами ФБР. Спецслужбы опасались, что Монро, придерживающаяся левых взглядов, разболтает друзьям-коммунистам, сторонникам лидера Кубы Фиделя Кастро, подробности ядерного плана США, который небрежно обсуждался на берегу океана. В момент апогея «холодной войны» ФБР не могли допустить подобного.

Но был ли заговор? Звезду Голливуда на протяжении всей ее жизни подтачивали и в итоге подкосили отношения с сильными и властными мужчинами. Поочередные романы то с одним братом, то с другим привели к тому, что Монро почувствовала себя куском мяса, которым обменивались Кеннеди, не ставя ни во что ее чувства.

Самое интересное в полуторачасовом фильме - это воспоминания вдовы агента по связям с общественностью Монро. Она рассказала, что в ночь смерти актрисы ее супруг Артур Джейкобс срочно уехал в дом к своей подопечной после звонка в районе 11 вечера.

- Случилось что-то плохое, — вспоминает Натали Джейкобс.

Отсюда возникает закономерный вопрос: что произошло между 11 часами вечера и 4 часами утра в доме Мэрилин?

Постер документального фильма-расследования Netflix.

СКОРАЯ НЕ ДОЕХАЛА ДО БОЛЬНИЦЫ

Сотрудники скорой помощи сообщили, что приезжали ночью в дом к Монро. Она была жива, но находилась без сознания. Врачи забрали ее в больницу, но по дороге Мэрилин умерла, после чего медики отвезли ее тело обратно домой. Эту же версию подтвердил журналисту Джону Шерлоку в личной беседе психиатр Ральф Гринсен. В тот момент он был в карете неотложки вместе с Монро.

Главный рассказчик фильма, ирландский журналист Энтони Саммерс делает вывод, что смерть Монро не была насильственной. Актриса действительно покончила с собой. Но почему обстоятельства ее смерти скрывали? Дело в том, что последний, кого она видела перед смертью был младший брат президента Роберт Кеннеди.

Он прилетел в Лос-Анджелес в день накануне смерти Мэрилин. По словам частных детективов Рида Уилсона и Фреда Оташа, Боб ждал Монро в пляжном домике, но та отказалась приезжать, она была разгневана. К тому моменту прежняя любовь к Бобби улетучилась, на ее месте возникла ненависть к братьям, которые использовали ее.

- Бобби Кеннеди позвонил ей в ночь ее смерти из дома Лоуфорда. Она сказала: «Не беспокойте меня. Оставь меня в покое. Держись подальше от моей жизни», - вспоминал Уилсон. - Она воскликнула: «Я чувствую себя брошенной и использованной».

Актриса на съемках своего последнего фильма - "Что-то должно случиться", 1962 г. Фото: EAST NEWS

НОЧНАЯ ССОРА

Как вспоминала домработница актрисы Юнис Мюррей, в тот вечер Роберт Кеннеди все-таки приехал в дом Монро. Они так сильно ругались и спорили, что охраннику генпрокурора пришлось вступиться и защитить его от разгневанной женщины. После этой ссоры в районе 2-3 часов ночи Кеннеди покинул город.

Агенты ФБР, среди которых был старший офицер Джим Джойл, оперативно прибыли к дому Монро сразу после первого сообщения о ее смерти, чтобы уничтожить все, что бы указывало на связь звезды Голливуда с президентом и генпрокурором. Такое распоряжение было отдано с самого верха. То есть, по сути, Кеннеди заметали следы. Их странный любовный треугольник с самой желанной кинодивой планеты был окончен. А сплетни могли лишь попортить им политическую карьеру.