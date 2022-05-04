Льготная ипотека для IT-специалистов в 2022 году: кто и на каких условиях сможет получить

На субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников правительство выделит из резервного фонда 1,5 млрд. рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

IT-специалисты смогут брать льготную ипотеку под 5% годовых в 2022 году. О запуске программы в среду объявил Михаил Мишустин. Льготный кредит смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.

- Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 млрд. рублей, - сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Получить льготный кредит на покупку квартиры смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, зарплата которых не ниже 150 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше 1 млн жителей, и не менее 100 тыс. рублей в остальных регионах. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн. рублей, в других населенных пунктах - 9 млн. руб.

- Главная задача - создать комфортные условия для работников отрасли, это касается и жилищного вопроса, - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий АСТАХОВ/ТАСС

На субсидирование льготной ипотеки для IT-сотрудников правительство выделит из резервного фонда 1,5 млрд. рублей.

Мишустин также сообщил, что кабмин выделит около 9 млрд руб. на закупку оборудования для отделений медицинской реабилитации. В ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров. Как отметил Мишустин, медреабилитация особенно актуальна для пациентов, переболевших коронавирусом. Услугами реабилитации можно воспользоваться бесплатно, по полису ОМС, после назначения врача. Помощь можно получить как амбулаторно, так и в условиях дневного стационара.

КСТАТИ

Киношников поддержат рублем

Правительство дополнительно направит 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов. В общей сложности в этом году российская киноиндустрия получит более 14,5 млрд. руб. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По его словам, это позволит запустить в производство десятки новых проектов.

- Среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражки. За счет этих средств будут сняты дебютные работы начинающих режиссеров, которые только заканчивают свое образование в вузах, - уточнил Мишустин.