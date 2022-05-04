Без УЗИ и анализов: как ставили диагнозы врачи древности и Средневековья

Гравюра конца 16 века, показывающая докторов-шарлатанов, которые "удаляли камни" из головы доверчивых крестьян, избавляя их от болезней и скудоумия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любители старины ностальгически вспоминают методы народной медицины – дескать, никаких вредных антибиотиков, прививок и всего такого. Но и раньше, прежде, чем лечить пациента экологически чистой лебедой, нужно было как-то понять, чем же он вообще болен. И это без микроскопов, рентгенов и пробирок с анализами!

Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.ru, расскажет, как справлялись с диагностикой врачи прошлого, полагаясь на зоркий глаз, тонкий нюх и отсутствие брезгливости.

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ: ГИППОКРАТ И ГАЛЕН

Гиппократа не зря называют отцом медицины – древний грек, который врачевал сородичей примерно в 460-370 гг. до нашей эры, одним из первых озадачился вопросами диагностики. Поскольку рентгеновского зрения доктору не завезли, то он ввел в практику тщательное изучение выделений пациента – мочи, экскрементов, мокроты, гноя, крови. Изучать следовало посредством визуального осмотра и, пардон, тщательного обнюхивания. Суровые времена требовали суровых решений, что поделать.

Кроме того, больного следовало тщательно ощупать (применить метод пальпации и по воплям догадаться, где больно). Пользовался Гиппократ и аускультацией, т.е. прикладывал ухо к телу пациента и прослушивал органы, чтобы по звуку определить, как они там, внутри. Сейчас для этого используется фонендоскоп, а вот древний грек обходился только острым слухом.

Тем не менее, даже такие методы диагностики были более продвинутыми, чем традиционное в 5 веке до н.э. «ну богам виднее». Так что труды Гиппократа стали основой греческой, римской, а затем и европейской медицины.

Второй отец-основатель – это, конечно, Гален, древнеримский врач греческого происхождения. Он врачевал пациентов во II веке нашей эры и проявил столь высокие профессиональные качества, что стал основателем научного (по тем временам) подхода к анатомии, физиологии, патологии, фармакологии и даже неврологии. В общем, был специалистом широкого профиля.

Гиппократ спасает Афины от чумы, гравюра 19 в. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гален продолжил дело Гиппократа, привел симптомы в систему – то есть описал, какие симптомы соответствуют какому заболеванию. Одно из выдающихся достижений Галена – помощь римлянам во время устрашающей эпидемии «антониновой чумы». Скорее всего, это была оспа. Гален описал диагностические признаки болезни – лихорадку, рвоту, диарею, кашель, неприятный запах изо рта, черную сыпь по всему телу – и указал, какие признаки говорили о том, что больной не жилец.

Нам это кажется обычной частью диагностики как науки, но до Галена никто не задумывался о такой систематизации.

ВНЕ ЕВРОПЫ: КАК ДИАГНОСТИРОВАЛИ БОЛЕЗНИ В ИНДИИ И КИТАЕ

Но труды этих уважаемых людей оказали влияние на европейскую и исламскую медицину; а что же происходило в Индии или Китае? Правда ли, что методы древней диагностики в этих странах так совершенны, как рассказывают всякие доморощенные гуру от эзотерики?

Ну, скажем прямо, особой разницы не было: ни один из врачей древности не мог взять у пациента кровь шприцем и изучить ее под микроскопом по уважительной причине – ничего этого просто не существовало. А потому в Аюрведе, индуистском трактате о медицине, был приведен многостраничный список цветов и запахов мочи.

Посмотрев и понюхав, доктор должен был установить, чем же болен его пациент и каковы шансы на выздоровление. Но были и более продвинутые методы: например, сахарный диабет диагностировали по мухам. В миску наливали мочу пациента и если на нее слетались мухи, то врачеватель делал вывод: «Сахар повышен, вам грозит диабет!»

В Китае врачи зачитывались книгой Нэй Цзин, которая была составлена примерно за 500 лет до нашей эры. Ее авторство приписывают легендарному императору Хуан Ди, хотя, конечно, у венценосца не было времени на такие глупости. Скорее всего, это сводный труд докторов, которые стали практиковать иглоукалывание. Нэй Цзин, вероятно, самый древний медицинский трактат, известный нам.

В нем древнекитайские врачи перечислили четыре метода диагностики: сбор анамнеза (опрос пациента), изучение пульса, осмотр тела и выслушивание голоса (до голоса, кстати, Гален и Гиппократ не додумались). При этом педантичные китайцы рассортировали врачей по квалификации в зависимости от метода диагностики. Если ставишь диагноз по пульсу, то ты всего лишь мастеровой, по анамнезу – жалкий ремесленник, по внешнему виду диагностирует специалист высшей категории, а по голосу – Совершенный.

Древнее искусство определение болезней по пульсу пациента дошло и до наших дней. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСЛАМ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА: ГДЕ УВАЖАЛИ АВИЦЕННУ

Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина – это легендарный исламский врачеватель, известный в Европе под именем Авиценна. Вдохновившись трудами Гиппократа и Галена, Авиценна, по слухам, написал 450 трактатов, включая великую книгу – Канон врачебной науки. Она стала альфой и омегой для множества исламских и европейских докторов на долгие века.

Авиценна жил и творил в 11 веке. Он потряс умы современников, когда объявил, что многие болезни вызваны действием неких мельчайших существ (и это за 600 лет до изобретения микроскопа!). Авиценна описал и систематизировал симптомы оспы, холеры, чумы и проказы, доказав, что это четыре разные болезни.

Ибн Сина наконец догадался, что симптомы нужно не просто классифицировать, но рассматривать в комплексе, что тоже стало шоком для медицинской общественности 11 века. Он очень уважал диагностику по пульсу и измерению сердечных сокращений (китайцы бы не одобрили). Именно Авиценна описал симптомы рака и признаки вывихов, ожогов и мелких ран.

Всем этим богатством пользовались и врачи средневековой Европы – если умели читать, конечно. Основная масса врачевателей была знахарями и знахарками из деревень или предместий городов. Они пользовались только одним диагностическим методом – оценкой состояния пациента на глазок, по шкале из трех пунктов: 1. вроде не помрет; 2. дадим ему вот этой травы; 3. ну все, зовите священника.

Те же врачи, которые осваивали медицину в университетах, веками пользовались одними и теми же трудами Гиппократа, Галена и Авиценны. Значительный «вклад» в диагностику внесла церковь, строжайше запретив любые исследования в этой области. Кстати, вскрытие трупов во многих странах оставалось уголовным преступлением вплоть до начала 19 века. Какая уж тут диагностика, если даже симптомы болезней изучать нельзя…

КОНЕЦ РОМАНТИКИ

Но ничто не длится вечно, и эра невежества тоже закончилась. Так, в 16 веке великий французский врач и хирург Амбруаз Паре перевернул представления современников о хирургии. Он стал основателем более современного подхода к медицине как к науке. Он научил врачей диагностировать типы ран и отказался от таких варварских методов как прижигание кипящим маслом и отпиливание конечностей раскаленным ножом.

Следующий удар по романтическим древним методикам диагностики нанес Антонио фон Левенгук, когда изобрел в 17 веке микроскоп, в который увидел бактерии, предсказанные Авиценной, эритроциты, волокна хрусталика, чешуйки эпидермиса кожи, мышечные волокна.

Ну и третий, контрольный выстрел, осуществил в 19 веке Луи Пастер – когда благодаря микроскопу заложил основы микробиологии, т.е. всех тех диагностических методов, которыми пользуются медицинские лаборатории до сих пор. За трудами Пастера последовало множество других открытий, которые в конце концов сделали диагностику такой, какова она сейчас – точной, эффективной, но, конечно, не такой романтической и таинственной, как в древности.