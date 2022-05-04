Деньги под юбку и грязные унижения: известная певица рассказала, как на самом деле проходят корпоративы

Певица Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Корпоративы для звёзд - не просто хлеб, а бутерброд с красной икрой: гонорары за них исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч евро. Средняя такса в нашем шоу-бизнесе - 50 тысяч евро: за эти деньги на частной вечеринке споют Валерия, Кристина Орбакайте, Александр Ревва, «Руки вверх», Нюша… Пригласить Николая Баскова и Юрия Антонова стоит 80 тысяч евро, Филиппа Киркорова - 90 тысяч, Григория Лепса - и вовсе 120. На гастролях таких денег не заработаешь: гонорары за кассовые концерты составляют от 1 до 2 млн рублей, а усилия несравнимы - переговоры с прокатчиком, аренда зала, реклама шоу, доставка светового и звукового оборудования.

Однако, те, кто много платят, также много и требуют. Заказчики уверены, что покупают артистов с потрохами и могут обращаться с ними как с обслуживающим персоналом. Недавний пример - корпоратив за 5 млн с участием Егора Крида. Модного рэпера на 18-летие дочки оплатила состоятельная дама - она же и выгнала Крида с вечеринки, когда тот не спел желаемых хитов. Народ дамочку поддержал: мол, кто за музыку платит, тот ее и заказывает. А вот коллеги-артисты горой встали за униженного певца.

Так, экс-«ВИА Гра» Анна Седокова вспомнила свои самые жуткие корпоративы, после которых хотела уйти со сцены.

- Ситуация, которая произошла с Егором Кридом, напомнила мне, почему однажды я разлюбила выступать, - рассказала Седокова в своём Телеграм-канале. - За 20 лет на сцене я выступала в разных условиях и на разных корпоративах. Я помню, как выходила на сцену, а под сценой сидел мужчина, ел арбуз и плевал семечки на пол. Помню, как в «ВИА Гре» мужчина выбежал на сцену и пытался засунуть Наде (экс-солистке Надежде Мейер. - Ред.) в юбку деньги. Помню, как выходила, отрабатывала концерт и ни один человек даже не хлопнул. Не по понятиям. Помню, как мужики с первых столов орали: «Давай, шевели жопой!». Помню, как их женщины ненавидели меня с первой секунды и потом выкладывали фото и видео, какая я жирная. Я помню, что после таких концертов не хочется дышать. Помню, как меня откачивали, а я просто ревела три часа и молча пила…

Анна Седокова (в центре) в составе группы "ВИА Гра", 2003 год. Рядом с Анной - Вера Брежнева и Надежда Грановская. Фото Василия Смирнова (ИТАР-ТАСС)

По словам певицы, отношение к артистам на частных праздниках унизительное: «мы тебя купили, ты нам должен». Но отказаться от корпоративов звезды не могут - где ещё получишь миллионы за 40 минут на сцене? Тем более, многие селебрити выступают под фонограмму.

- Порой после раздачи всех зарплат коллективу у меня оставалось 100 тысяч рублей, и они уходили на то, чтобы снять квартиру семье или оплатить школу ребенку, - вспомнила экс-«ВИА Гра» тяжёлые времена. - И я говорила себе: Аня, держись. Просто работай лучше, чтобы зарабатывать больше, чтоб твои гонорары были еще выше. Но все равно ощущение грязи не оставляло меня… Я думаю, что Егор справился с этим очень достойно. И думаю, теперь у него в райдере появится уточнение про список песен. У всех появится.

Между тем, Седокова не впервые рассказывает о пережитых ужасах на корпоративах. Так, четыре года назад после очередного неудачного выступления певица сорвалась на слезное признание в соцсетях.

- Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус, - жаловалась тогда звезда. - Корпоратив - это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя того, кого любишь, с командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию, выходишь… А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим.

Однако, на частные вечеринки певица соглашается до сих пор: ей нужно содержать семью и модный бизнес - собственный бренд одежды, в котором заняты десятки сотрудников.

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