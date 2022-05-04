Владимиру Путину рассказали, что делать с 3 млн безработных

Министр труда Антон Котяков рассказал Владимиру Путину, что власти планируют делать с людьми, которые могут остаться без работы из-за кризиса в экономике. Фото: REUTERS

Министр труда Антон Котяков рассказал Владимиру Путину, что власти планируют делать с людьми, которые могут остаться без работы из-за кризиса в экономике.

- Поддержка рынка труда в сегодняшних условиях – одно из основных направлений нашей работы. Но мы понимаем хорошо, что все эти мероприятия, по сути, начались еще раньше – в условиях пандемии и тех вызовов, с которыми мы столкнулись в этой связи, - заявил президент.

Вот что конкретно чиновник ответил главе страны:

1. В России 3,1 млн. безработных, еще 200 тысяч либо находятся в простое, либо заняты не полно. Но на рынке труда 1,9 млн. вакансий – у соискателей есть выбор, куда пойти.

2. Создана программа переобучения. Власти готовы дать по 60 тысяч на каждого сотрудника, чтобы научить его чего-то новому. Это нужно, если организация захочет сменить «технологические процессы».

- Под востребованные профессии (переобучение – Ред.), да? – уточнил Путин.

- Под востребованные профессии в том случае, если его технологический процесс отличается от того, что было раньше. То есть новое сырье, новая производственная продукция, - ответил министр.

3. 90 млрд. рублей выделят на доучивание молодых специалистов. Каждый работодатель, который возьмет к себе выпускника, получит от государства три МРОТ. Первый раз через месяц «на адаптацию, чтобы старшие товарищи его опекали на первый период». Второй раз – через три месяца, третий – через шесть.

- Это именно тот период, за который человек может адаптироваться к условиям, к внутреннему климату в организации, закрепиться, продемонстрировать себя, - пояснил Котяков.

4. Правительство упростит официальное получение инвалидности. Человеку достаточно будет лишь пройти обследования у врачей.

- Уже сейчас половина поликлиник и больниц передает нам данные об исследованиях в электронном виде. Медико-социальная экспертиза сразу же принимает их в работу и принимает решение, на какую группу инвалидности может претендовать человек. Право проходить экспертизу либо очно, либо заочно всегда сохраняется, - объяснил министр.

- Очень важный вопрос – порядок установления инвалидности. Для миллионов наших граждан это важно, - поддержал президент.

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