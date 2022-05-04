Дом за бугром: что будет с заграничной недвижимостью Пугачевой, Валерии, Лолиты и других звезд

Cудьба заграничной недвижимости российских звезд оказалась под вопросом. Фото: Shutterstock

Добрая половина шоу-бизнеса в свое время прикупила квадратные метры в Европе, Америке и других точках земного шара. Теперь судьба этой недвижимости под вопросом: если у российских богачей уже отобрали все нажитое непосильным трудом, где гарантии, что артисты не станут такими же лишенцами? Тем более, что многие из них не раз высказывались в поддержку спецоперации.

На виллы – с вилами

Больше всех пострадал телеведущий Владимир Соловьев, который несколько лет назад стал владельцем квадратных метров на озере Комо в Италии по соседству с Джорджем Клуни и другими звездами. Появление дачи за бугром знаменитый патриот объяснял просто: «патриотизм – это не подписка о невыезде», а купить итальянский домик куда дешевле, чем арендовать каждое лето для его большой семьи. Такая «экономия» вышла боком: сперва этой весной власти арестовали недвижимость Соловьева, а затем и вандалы внесли свою лепту. Так, одну из вилл журналиста пытались сжечь, забросав горящими шинами, а на второй устроили жуткий перфоманс: бассейн, словно кровью, залили красной краской, стены забрызгали, на воротах написали «убийца»… Всего, как сообщают местные СМИ, у Соловьева три дома в окрестностях озера на общую сумму более 8 млн евро.

Вид на комплекс зданий виллы Владимира Соловьева у озера Комо, Италия. Фото: REUTERS

Оскорбленный хозяин молчать не стал.

- Заморожены мои активы в Италии. Та самая вилла, которую я купил честно на задекларированные средства, напрямую оформив на себя. Это показывает, что надо было хитрить, делать левым образом. Интересно, что мои любимые итальянцы, которые кричали сто раз, что никогда не позволят вводить санкции против журналистов, все куда-то делись. Вы же нас в себе разочаровываете! – отреагировал на лишения Соловьев.

Телеведущий Владимир Соловьев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сдам квартиру от Валерии

Валерия и Иосиф Пригожин еще с «нулевых» владеют загородным домом в Швейцарии. Особняк на 320 «квадратов» на берегу Женевского озера пара купила в 2005 году в ипотеку под 1,5% годовых. Кредит давно выплачен, жилье подросло в цене: в пересчете на рубли сейчас такой домик оценивается в 250 млн. Здесь есть все для комфортной жизни, но зарубежная дача пустует.

- Пару лет назад мы хотели ее продать и купить домик в Подмосковье, но не тут-то было, - рассказывает Иосиф Пригожин. - Пандемия спутала все карты: недвижимость за городом подскочила в разы: дешевле 10 млн долларов ничего нет. Цены в Подмосковье – просто космос! Поэтому так и остались при заграничной даче. Я как человек дальновидный, заранее оплачивал налоги и коммуналку на год вперед, чтобы не просрочить и не нарваться на штрафы. Так что и 2022-й, и 2023-й годы у меня закрыты. Что там за суммы, я даже не знаю. Я, как говорится, переживаю не о больших расходах, а о маленьких доходах.

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам продюсера, заморачиваться с квартирантами он не собирается. Тем более, что на дачу иногда заезжает Артемий (старший сын Валерии живет и работает в Швейцарии. – Ред.) пожарить с друзьями шашлыки. А вот трехкомнатную квартиру в Дубае на «пальмовом» острове пара сдает. Апартаменты знаменитостей находятся в управлении гостиничного комплекса, и к приезду хозяев их всегда оперативно освобождают. В ОАЭ пара летает регулярно, а вот в Европу пока не собирается: обстановка, мол, не способствует.

- Теперь уже домик в Швейцарии я вряд ли буду продавать, да и зачем? Пусть остается детям, – рассуждает Пригожин. - Сейчас избавляться от этой недвижимости - большой риск: получишь деньги, а банк возьмет да и заберет их. Поэтому лучше не суетиться. Я же не бизнесмен «купи-продай», недвижимость для меня – инструмент для хранения денег, которые сейчас стремительно обесцениваются. Ну а если так случится, что хваленая европейская демократия у нас, простых людей, будет что-то отнимать, значит, так тому и быть. Возможно, будем судиться. Ведь у нас с Валерией все в чистую, все законно: на дом в Швейцарии мы брали кредит, честно его выплатили с легальных доходов.

Домик у моря ждет хозяев

Многие звезды не собираются прощаться с заграничной недвижимостью и продолжают кататься на европейские дачи. Так, Ларису Гузееву на днях видели в супермаркете в Равде: пока «Давай поженимся» на паузе, ведущая устроила себе болгарские каникулы. На берегу Черного моря у нее апартаменты на 165 кв.м. в элитном комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА», в соседках – Надежда Бабкина, Лариса Удовиченко и другие звезды.

Борис Моисеев, по словам его директора Сергея Гороха, уже поменял рубли на евро: готовится к летнему отдыху в Юрмале, где у певца уже 20 лет своя «трешка». Недавно МИД Латвии запретил въезд в страну Никите Михалкову, Владимиру Машкову, Полине Гагариной, Денису Мацуеву и еще двум десяткам наших артистов. Но Моисеева санкции не коснулись: после двух инсультов он давно не публичный человек и далек от громких заявлений.

Пакует чемоданы и вдова Николая Караченцова: как только «Ленком» закроет сезон, Людмила Поргина тут же упорхнет на дачу в Болгарии. Поначалу артистка переживала, как бы не лишиться семейного гнезда, но соседи заверили: все спокойно.

Людмила Поргина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Сейчас позвонила туда: все нормально, все стоит, никто ничего не отбирает и на нашу недвижимость не претендует. Я туда езжу каждый год на лето, и сейчас тоже собираюсь, - делится Поргина. - Продавать этот дом ни за что не стану, потому что дача связана с Колей. Он по три месяца в году жил у моря, виделся с внуками. Этот дом наш сын построил именно для того, чтобы мы все там собирались. Коля там был счастлив, и у меня с этим местом связаны самые лучшие воспоминания.

Продать нельзя: деньги заблокируют

Звездный промоутер Сергей Лавров, который много лет организует гастроли артистов, уверен: сейчас все владельцы зарубежной недвижимости затаились и не предпринимают никаких шагов.

- Я не слышал, чтобы хоть кто-то из артистов вдруг резко продавал или сдавал сейчас свои квадратные метры. Да и зачем – что сейчас делать с долларами и евро? Как только они упадут на счет, их сразу арестуют. Россияне сейчас могут иметь в европейских банках не более 100 тысяч евро, но даже с меньшими суммами возникают проблемы. У меня, например, есть недвижимость в Риме, недавно купил новую люстру. И что вы думаете? Заблокировали все счета, подумали, что это мой тезка – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Италии люстрами балуется. Потом, правда, деньги разморозили, но нервы-то помотали. А моя русская приятельница и вовсе положила 50 евро через банкомат, чтобы пополнить свой европейский счет. Заблокировали моментально: «объясните происхождение средств».

Промоутер уверен: владельцы «дешевой» недвижимости в Европе стоимостью 200 – 500 тысяч евро (примерно до 40 млн рублей) могут спать спокойно.

- Лолита Милявская, Надя Бабкина, Агутин с Варум, у которых вроде как тоже есть квартира в Латвии, покупали свои квадратные метры за небольшие деньги, это не роскошные виллы олигархов. Конфисковать такие объекты смысла нет: с ними больше волокиты и скандала, чем прибыли, - продолжает Лавров. - Недвижимость подороже в США, как у Игоря Крутого, Валерия Леонтьева, Наташи Королевой и Филиппа Киркорова, активно используется самими владельцами: у многих живут там родственники, поэтому добровольно избавляться от нее никто не будет.

Кстати, по словам Сергея Лаврова, прикупить домик за границей в свое время успели и Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Причем, не в Израиле, где обосновались с началом спецоперации.

- Я знаю, что у Пугачевой с Галкиным есть какая-то недвижимость на Кипре – инвестировали в свое время. Почему не живут там? На самом деле, Кипр не такой привлекательный как Израиль в плане инфраструктуры, друзей, родственников. Тем более, это островное государство – оно оторвано от большой земли. Это подходит далеко не всем, - считает промоутер.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Собчак инвестирует в ОАЭ

На днях выяснилось, что телеведущая стала владелицей апартаментов в одной из высоток в центре Дубая. Квартира на 120 кв.м. с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа обошлась Ксении Собчак в 60 с небольшим миллионов рублей. Гражданство ОАЭ это не дает, но резидентскую визу на два года с правом продления, позволяющую находиться в Эмиратах без ограничений по времени, - запросто.

Как уверяет «блондинка в шоколаде», переезжать из России она не собирается. Ее цель – сохранить и преумножить капитал. «Во времена бешеной инфляции примерно 30% от моего портфеля будет инвестировано в недвижимость», - заявила Собчак и призвала россиян следовать ее примеру.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Могут ли у звезд отобрать жилье и паспорт?

- В нынешних реалиях западные страны демонстрируют нивелирование таких столпов права, как право собственности. И на мой взгляд, российские знаменитости вполне могут лишиться своих домов и квартир вслед за политиками и бизнесменами, - говорит звездный адвокат Андрей Алешкин. - Сделать это не так уж сложно. Например, США могут ввести персональные санкции в отношении того же Филиппа Киркорова и забрать у него квартиру в Майами. Сначала накладывается ограничение прав, а затем в случае долгого неиспользования (ведь санкции вводятся не на один день) это имущество можно национализировать, то есть обратить в собственность государства. И наши звезды в этой ситуации должны четко понимать, что никакие суды в этой политической обстановке не смогут их защитить.

Адвокат Алексей Алешкин. Фото: Личный архив

Кроме того, можно лишиться и гражданства другой страны. Резидентство и так называемые «золотые паспорта», которые выдавались за покупку недвижимости, могут быть аннулированы – такие меры в отношении попавших под санкции уже известны. Хотя мои друзья за границей, не попавшие ни в какие санкционные списки, тоже пострадали: их счета блокируют, выделяя некий прожиточный минимум – государство определяет, сколько денег в месяц они могут потратить. Например, у моего товарища в Праге наложено ограничение: 1000 евро в неделю. Так создаются все условия, чтобы человек уехал. Конечно, это нарушение международного права. Но так как в США и западных странах право, как правило, прецедентное, то достаточно одного случая, чтобы это стало некой формой закона, по которому можно штамповать аналогичные решения.