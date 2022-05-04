Стало известно об отъезде Ивана Урганта в Европу

Оставшийся без денег телеведущий отправился на заработки в Европу Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Ургант более двух месяцев сидит без работы. Его шоу "Вечерний Ургант" в России закрыто, а семью кормить надо. Потому оставшийся без денег телеведущий отправился на заработки в Европу.

Иван Ургант вместе с Дмитрием Хрусталевым, Аллой Михеевой и группой "Фрукты" отправляется на заработки в Германию. Артисты представят на суд европейской публики сценическую версию "Вечернего Урганта".

На афишах красуется слоган "Мировое турне Вечерний Ургант Live". Цены на билеты начинаются от 39 евро. Самые дорогие места обойдутся в 150 евро. В переводе на рубли это примерно от 3 до 10 тысяч.

Отметим, Иван Ургант вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочками Ниной и Валерией в марте уезжал из России в Израиль. Поклонники решили, что звездное семейство эмигрировало. Многие начали критиковать артиста. Народ не понимал, как один из главных телеведущих страны в такой важный для страны момент мог покинуть Родину.

Сам шоумен не спешил комментировать выпады в свой адрес. Однако близкие друзья очень переживали за него.

Так, Михеева назвала отъезд артиста из Москвы лечением. "Иван Андреевич, наверное, поехал лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы", - рассказывала Алла.

В свою очередь, Ирена Понарошку ответила злопыхателям, передав им разговор с Ургантом. 39-летняя звезда делилась совместным фото с артистом и лирически описала их диалог. "Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?" - написала Понарошку.

На это артист ей ответил: "Потому что, Ирена, оправдываться - это унизительно. Кому надо, тот все понимает".