Век Биг Бена не видать. Александр Коц отвечает Британии на введенные против него бестолковые санкции

Британия ввела санкции против Александра Коца Фото: Александр КОЦ

Все, что нажито непосильным трудом: особняк в Челси, квартира на Пикадилли, счета в Bank of England, яхта - две штуки… И смех, и грех. Разумеется, никаких активов в Великобритании (и вообще где бы то ни было за пределами России) у меня нет. И на туманный Альбион я в обозримом будущем не собирался.

В Лондоне я был единственный раз в жизни - в конце 2008 года. В Британию меня пригласил легендарный FrontLine Club, возникший из сообщества военных журналистов, у истоков которого стояли Рори Пек и Питер Джувенал. Во время нашей афганской войны они были главными поставщиками, как сейчас говорят, контента для западной аудитории, плотно работая с моджахедами. А после войны помогали журналисту «Комсомолки» Владимиру Снегиреву вытаскивать наших бойцов из плена.

В зале в 2008-м собрались около 30 представителей британской прессы, которых мне, еще загипсованному после ранения в Южной Осетии, предстояло убедить, что на спящий Цхинвал напал Саакашвили, а не Медведев. И развязал войну президент Грузии, а не России.

Я показывал свидетельства очевидцев, переживших пять дней ада той войны, фото и видеоматериалы, но убежденных в своей правоте снобов перековать за один вечер было невозможно. После встречи ко мне подошла девушка с BBC и, отведя в сторонку, полушепотом призналась: «Мне было стыдно, что наш канал отошел от принципов объективности и превратился в Саакашвили-ТВ».

Спустя несколько месяцев комиссия Евросоюза подтвердила все то, о чем я рассказывал в клубе, основанном легендарными репортерами. Да, они работали по другую сторону линии фронта. Но, по гамбургскому счету, свою работу выполняли профессионально. И мне было бы куда важнее, как сегодня они, а не бюрократы из Foreign Office, оценили бы мою работу.

Но Рори Пек погиб в 1993 году у телецентра «Останкино». А Питер Джувенал работе на западные СМИ предпочел жизнь в Афганистане, где обитает до сих пор. Остался клуб, в котором можно было открыто говорить друг с другом, спорить и искать истину. Кто знает, может когда-то я в него вернусь. И расскажу свою правду о Буче и Краматорске. И о том, за что Россия воевала на Украине.

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