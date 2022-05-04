Японцы испугались, что русские отберут у них Хоккайдо Фото: Shutterstock

Недаром говорится: «У страха глаза велики». У японских военных экспертов, напуганных российской спецоперацией на Украине, они, похоже, вообще из орбит повылазили. Токийский еженедельник Shukan Gendai предоставил свои страницы нескольким бывшим высокопоставленным сотрудникам министерства обороны Японии. И они поведали, что над Страной восходящего солнца нависла страшная угроза: «путинские войска могут вторгнуться на остров Хоккайдо и оккупировать его».

После неизбежной оторопи от прочитанного сразу же возникает вопрос - а с чего это вдруг? Журнал Sh kan Gendai поясняет: во-первых, в Москве Японию назвали «недружественной страной», то есть, считай врагом. Речь, правда, шла о присоединении Токио к антироссийским санкциям, но издание об этом не пишет. Во-вторых, самый непредсказуемый политик сейчас, по мнению японцев, вовсе не северокорейский Ким Чен Ын, а Владимир Путин. А дальше логика простая: надо ждать русского десанта на Хоккайдо.

- Вторжение России на Хоккайдо - это та чрезвычайная ситуация, к которой необходимо готовиться уже сейчас, - утверждает бывший генерал-майор сухопутных сил самообороны Японии, а ныне профессор престижного научно-исследовательского института Тиба, Хироки Ямасита. - С северо-востока самую северную японскую префектуру омывает Охотское море. Этот морской ареал с большой вероятностью может быть использован Россией для ядерного удара по Америке. Для того, чтобы полностью устранить здесь наше военное влияние как союзника США, России просто необходимо оккупировать часть Хоккайдо с японскими военными базами.

На роль «японского Сталинграда» назначен второй по величине город острова - Асахикава. «Это краеугольный камень нашей «Северной обороны». Для японских сил именно здесь будет решаться вопрос, смогут ли они остановить вторжение», - говорится в публикации.

Но вообще-то коварные русские наверняка будут атаковать Хоккайдо сразу с нескольких направлений - со стороны Владивостока, с Сахалина, и уж точно с «Северных территорий», как в Японии называют Южные Курилы. Об этом журналу Sh kan Gendai поведал другой дока - Кинъити Нисимура, который работал аналитиком разведки в минобороны, а в настоящее время директорствует в Исследовательском институте военной и информационной стратегии. Этот «аналитик» говорит удивительные вещи. Якобы «основные силы российского Тихоокеанского флота, базирующиеся во Владивостоке, перед вторжением на Хоккайдо скрытно осуществят переход на Сахалин проливом Лаперуза, чтобы избежать воздушных и морских атак со стороны Японии. Оттуда высадка десанта на севере Хоккайдо - самый реальный маршрут». Правда, непонятно, как можно скрытно осуществить поход из Владивостока по Японскому морю, напичканному американскими средствами слежения, и через отделяющий Сахалин от Хоккайдо пролив Лаперуза, ширина которого всего 43 км, а средняя глубина - 20-40 метров. Там даже подлодка толком погрузиться не сможет. И не проще ли из Владивостока выбросить десант на запад острова. Так быстрее и ближе.

Ну, ладно! Допустим, русским даже эта невыполнимая миссия удалась, и они высадились на побережье Хоккайдо. В количестве «примерно 10 тысяч человек и 400 танков», подсчитали японские эксперты. И вот тут-то неприятеля ждет ловушка. «Здесь мало проездных дорог, которые может использовать российская армия, и большинство из них ведут через перевал Отойнеппу», - повествует журнал. - «Предстоит эвакуировать около 630 жителей Отойнеппу. Затем разместить японские силы самообороны на холмах по обеим сторонам дорог, по которым проходит противник. Здесь они сойдутся в ожесточенных боях. Тем временем наши войска должны развернуть танковые подразделения к северу от города Асахикава и подготовить его к долгой обороне».

Вот такая диспозиция на случай «русского вторжения». Остается только посмеяться над этими странными вымыслами да забыть их. Но одно все-таки порадовало: в отличие от украинских нациков потомки гордых самураев не собираются прятаться за спинами мирных жителей и готовы их заранее эвакуировать. Достойно уважения!