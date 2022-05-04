Протесты в Ереване набирают обороты: почему армяне опять вышли на улицы

Митинги и акции протеста в Ереване набирают обороты. Фото: REUTERS

Митинги и акции протеста в Ереване набирают обороты. Сегодня, 4 мая, здание парламента Республики взято под усиленное оцепление. И несмотря на происходящее на улицах, правительственный час с участием премьера Пашиняна не отменили.

Чего требует люди и почему опять вышли на улицы?

Начало мая в Ереване, несмотря на несвойственную для такого времени года прохладу, можно назвать жарким. Казалось бы ни с чего, без каких-то явных триггеров, народ стал выходить на площади и перекрывать улицы. И каждый день протестующих все больше и больше.

23 апреля состоялось традиционное факельное шествие посвященное очередной годовщине геноцида армян в Османской империи. Траурное событие, которое никогда никем не окрашивается в политические цвета и не используется ни для каких популистских целей. Но в этом году буквально на следующий день начались оппозиционные митинги. А после — провластные. И снова оппозиционные. В итоге сейчас, по состоянию на 4 мая все — и кто за, и кто против — выходят на улицы.

- В Ереване в эти дни не прекращаются демонстрации: за Пашиняна, против Пашиняна, в память о сбитой кортежем Пашиняна девушке, за Арцах, против Арцаха, за Россию, против России, за мирный договор с турками, против мирного договора с турками. Еще на том углу голодают в знак поддержки, на той улице призывают защищать бездомных собак, вон там кто-то раздает книги свидетелей Иеговы. Короче говоря, все заявляют о своей позиции как могут и это прекрасно когда демократия, - рассказывает проживающий в Ереване известный блогер Александр Лапшин.

Вчера во вторник 3 мая митингующих хватали полицейские до самой ночи. А палаточный городок на площади Франции оппозиция установила, похоже, на постоянной основе.

В среду 4 мая в Ереване и на подъездах к городу не спокойно. Еще накануне один из лидеров движения «Сопротивление» анонсировал продолжение акции неповиновения. Заявил, что они начнутся с утра, а к обеду накалятся до состояния кипения. Апофеозом акции должен стать общий сбор граждан на площади с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

И действительно, в утренний час пик в 8:00 грузовиками был перекрыт Киевский мост. Бетономешалка заблокировала движение на улице Касьяна. Такая же картина на Давиташенском мосту. Полиция тут же начала задержания, винтя протестующих, что нисколько не усмиряло, впрочем, пыл митингующих. Лозунги: «Армения без Пашиняна» звучали и из автозаков.

К 11 утра силами полиции автомобильное движение в городе было полностью восстановлено. Но начались акции протеста на площадях. Полчаса полицейские гонялись за участником оппозиционного «Освободительного движения», которые пришел на площадь Республики в маске Никола Пашиняна. Участники «Сопротивления» в то же самое время шли колонной по центру Еревана, периодически перекрывая то одну улицу, то другую.

Уже к 12 утра официальные представители МВД заявляли о более чем 30 задержанных.

Особенно неспокойно с самого утра было у здания Национального собрания. В повестке дня было заявлено проведение правительственного часа с участием премьер-министра Пашиняна, соответственно. Служба национальной безопасности даже сообщила, что «Получены достоверные данные о том, что организаторы хотят спровоцировать незаконные действия и даже захватить здание парламента, дестабилизировав ситуацию в стране». Но представители оппозиции ответили, что таких намерений нет. Так как «гражданам Армении незачем захватывать какие-либо здания. Власть и так в руках народа»

Здание парламента взяли под оцепление, но Пашинян не сдается Фото: REUTERS

Тем не менее, к 15:00 здание парламента было оцеплено плотным кольцом полицейских. Оппозиционные депутаты, стягивались в здание парламента прямо с протестных шествий. И все участники акций протеста из разных концов Еревана также идут сюда, по дороге скандируя: «Армения без Пашиняна».

- Что произошло вдруг, что люди снова вышли на улицы? - спросила я у известного в Армении политолога, экс-депутата Армана Абовяна.

- В том-то и дело, что не вдруг. Это все те же глубинные процессы, связанные с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и политикой властей. После 44-дневной войны наша официальная власть фактически пошла на соглашательство с тандемом Турция - Азербаджан. Все это преподносится, как политика мира. На самом же деле это бесконечные уступки и война в будущем. Триггером к происходящему сейчас послужило апрельское заявление Никола Пашиняна: «Международное сообщество требует от нас понизить планку требований по Нагорному Карабаху». А после провластные депутаты стали говорить о том, что никакой трагедии в том, чтобы рассматривать Карабах в составе Азербайджана нет. И это все на фоне заявлений глав Азербайджана, который не стесняясь говорит о выдавливании или уничтожении армянского населения из Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ред.) или том, что не потерпит увеличения населения Армении. На фоне намеков турецких министров о территориальных претензиях к Республике Армения и возможного пересмотра границ. Да, вроде как потом это усиленно опровергали, но разве бывает дым без огня?

- Подождите, вроде как сейчас наоборот идут переговоры о нормализации отношений с Турцией?

- Но переговоры с Турцией, похоже, идут в том же ключе. Поймите, наш народ не против дружбы с Турцией. Но не за счет своей национального самоубийства. А Пашинян заявляет: «Для меня самое главное — безопасность армян в Азербайджане. Остальное не важно»-абсурд.

- Но ведь сразу после окончания 44-дневной войны, после подписания трехстороннего соглашения, уже были акции протеста с такими же требования — отставка Пашиняна. Однако, на внеочередных парламентских выборах его переизбрали на второй срок.

- Да. Но если бы премьер-министр и его сторонники в правительстве тогда озвучили свои планы по такой политике соглашательства с тандемом Турция — Азербайджан, которую ведут сейчас, то никто бы его не выбрал. Перед выборами заявлялись совершенно другие требования. То, что сейчас происходит — это все считайте продолжение тех акций протеста, что были в ноябре 2020, весной 2021 (когда Никол Панинян отстранил от должности главу Генштаба — ред.). Это все глубинные процессы. И ошибочно думать, что они носят чисто политический характер. Это уже вопрос выживания и сохранения наций Республики Армения и Республики Арцах.

- Ваш прогноз, чем и когда закончатся акции протеста?

- Очень сложно что-либо прогнозироваться. Случится может все, что угодно. Но я, и многие, надеются, что произойдет внеочередные парламентские выборы.

- Опять?

- Да.